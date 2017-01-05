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معلومات الابراج أخبار العقرب..شغوف وجديّ في علاقاته ويحب الروابط العائلية

معلومات الابراج

العقرب..شغوف لحد كبير وجديّ في علاقاته
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العقرب..شغوف وجديّ في علاقاته ويحب الروابط العائلية

يفضل العقرب دائما شريكًا بسيطًا وفكاهيًا، وفي نفس الوقت عليه أن يتمتع بالذكاء والصدق

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-01-06 10:20:33 A A

أقوى الميّزات التي يتمتع بها مولود برج العقرب هي الصدق والإخلاص في علاقاته الشخصية والعائلية. ورغم أنّه يأخذ وقتًا طويلًا لتكوين الصداقة، لكنها تدوم طويلًا، إلا إذا تخطى الطرف الآخر الحدود معه، فعندها لن يفكر مرتين وسيقطع العلاقة نهائيًا. ويحرص العقرب أن تكون الروابط العائلية قوية جدا، فهو يتميز في إدارة الأمور ومن أفضل المساندين عند الحاجة.


صورة توضيحية

أمّا في الحب، فيفضل العقرب دائما شريكًا بسيطًا وفكاهيًا، وفي نفس الوقت عليه أن يتمتع بالذكاء والصدق. هو مخلص وشغوف لحد كبير وجديّ في علاقاته، يخطط سابقا ويهيء لكل شيء قبل الوصول للحظة الحاسمة.  

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