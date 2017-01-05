شابة: حالتي النفسية تؤثر على وزني وأتناول الطعام بشراهة عندما أحزن

جاء في الرسالة:

لما أزعل واتضايق وابكي بصير آكل بكميات كبيرة وبشراهة، وبصير اتفشش بالاكل، ووزني عم بزيد كثير بسبب هذا الموضوع

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الرسالة كالتالي:

هاي لجميع زوار الموقع.. انا بحاجة لرايكو ولمساعدتكو، لأنه مش عارفة شو أعمل وحاسة اني بفقد السيطرة! أنا صبية عمري 22 سنة بتعلم وبشتغل وحياتي عادية، مشكلتي هي بوزني وبمزاجي، أنا انسانة مزاجية جدًا وحالتي النفسية بتأثر علي كثير، يعني لما أزعل واتضايق وابكي بصير آكل بكميات كبيرة وبشراهة، وبصير اتفشش بالاكل من شوكولاطة ومسليات واكل فيو دهون وسكر، ووزني عم بزيد كثير بسبب هذا الموضوع .. كيف ممكن أحل هاي المشكلة؟؟!!؟



صورة توضيحية

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