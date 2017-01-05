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صحة التغذية الصحيحة الوجبات السريعة شهيّة ولكن تسمم خلايا الجسم

صحة

الوجبات السريعة شهيّة ولكن تسمم خلايا الجسم
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الوجبات السريعة شهيّة ولكن تسمم خلايا الجسم

أخصائيو التغذية ينصحون باستبدال الوجبات السريعة بالحبوب الغنية والفواكه والخضار

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstockphotos)
نشر: 2017-01-21 14:18:14 A A

هل تعرفون أن الوجبات السريعة وعلى الرغم من كونها شهية ولذيذة، إلا انها غنية بالدهون المشبعة والأملاح؟ هذه الوجبات لا تسبب البدانة فحسب وإنّما تسمم خلايا الجسم ولا سيما خلايا الجلد والخلايا العصبية. وينصح أخصائيو التغذية باستبدال الوجبات السريعة بالحبوب الغنية والفواكه والخضار، فيما إذا أراد أحد الأشخاص تناول تلك الوجبات، عليه أن يتناولها مرة كل ثلاثة شهور بعيدا عن الادمان عليها.



وفي سياق آخر، قالت الدراسات إن المشروبات الغازية بوجه عام لا تدخل الكافيين للجسم فقط وإنما مادة الفوسفات. ووفقا لدراسات أمريكية فقد تبين أن هذه المادة تعجّل في ظهور علامات الشيخوخة والمضاعفات المرضية المرتبطة بالتقدم في العمر، وبالتالي فإن البديل الأفضل هو تناول عصائر طبيعية.

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