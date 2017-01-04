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سياحة سياحة عالمية زوروا معنا مدينة ساراندا الألبانية وتمتعوا بجمال طبيعتها

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زوروا مدينة ساراندا الألبانية.. صور
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زوروا معنا مدينة ساراندا الألبانية وتمتعوا بجمال طبيعتها

تتمتع ساراندا بخدمة العبارات في النقل التي تربط بين المدينة وباقية مدن ألبانيا، تتميز الإقامة في ساراندا بأنها منخفضة التكاليف جدًا على الرغم من أنها فاخرة للغاية

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-01-04 16:13:17 A A

ساراندا هي مدينة صغيرة تقع في ألبانيا ، على خليج رائع وجميل بين الجبال وبحر الأيوني. تتميز مدينة ساراندا بطبيعة جميلة. تقع ساراندا ضمن المواقع التاريخية الشهيرة في مواقع التراث العالمي. يقوم الكثير من المشاهير وخصوصا الفنانين بزيارة ساراندا كثيرًا.

تتمتع ساراندا بخدمة العبارات في النقل التي تربط بين المدينة وباقية مدن ألبانيا، تتميز الإقامة في ساراندا بأنها منخفضة التكاليف جدًا على الرغم من أنها فاخرة للغاية، كما يوجد بها أيضا الكثير من المنازل الخاصة التي يمكن للسياح الإقامة بها خلال فترة عطلتهم هناك، كما يوجد في المدينة فنادق فاخرة.

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