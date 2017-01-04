تعرفوا على مدينة نوفي ساد الصربية الجميلة.. صور

تعتبر نوفي ساد اليوم مركزاً صناعياً مهماً في صربيا



نوفي ساد هي مدينة صربية، يمر بها نهر الدانوب وهي عاصمة مقاطعة فويفودينا التي كان المجريون يشكلون غالبية سكانها قبل هجرة الصرب إليها. وفقا لإحصاء أجري تبين أنّ عدد سكان المدينة بلغ حوالي 300 ألف نسمة، وتعتبر بذلك ثاني مدينة في صربيا بعد العاصمة بلغراد. تبلغ مساحة المدينة مع ضواحيها 699 كيلومتر مربع ومساحة البناء حوالي 129.4 كيلومتر مربع. تعتبر اليوم مركزاً صناعياً مهماً في صربيا.