الطيرة: يوم حداد تضامنا مع عائلة ليان ناصر ضحية عملية اسطنبول واستعدادات لاستقبال الجثمان
يترقب سكان الطيرة وضواحيها وصول جثمان الضحية الى بيتها، حيث من المتوقع ان تنطلق مراسيم الجنازة في حوالي الساعة الحادية عشر والنصف من بيتها ومن هناك ستتجه القافلة الى المقبرة
بلدية الطيرة:
بلدية الطيرة تقف بحزم ضد كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب الذي يصيب بلادنا والعالم، ومن أي مصدر كان، وتؤكد على نبذه والتبرّؤ منه، وتدعو الجميع للوقوف ضده ومقاومته دون تلكؤ أو تبرير
في هذا اليوم العصيب ندعو جميع المواطنين في الطيرة بكافة أطيافها الى التكاتف والتعاضد والوقوف إلى جانب عائلة المغفور لها ليان، والدعوة لشهيدة الطيرة بالمغفرة والرحمة ولرفيقاتها بالشفاء العاجل
تشهد مدينة الطيرة، اليوم الثلاثاء، حداد تضامن مع عائلة ناصر، التي فقدت ابنتها ليان ناصر البالغة من العمر 19 عامًا، في العملية الارهابية التي وقعت في اسطنبول واسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 40 شخصًا، كذلك إحتجاجا على الجرائم البشعة التي تشنها منظمة داعش ضد الابرياء.
الشابة المرحومة ليان ناصر
هذا، ويترقب سكان الطيرة وضواحيها وصول جثمان الضحية الى بيتها، حيث من المتوقع أن تنطلق مراسيم الجنازة في حوالي الساعة الحادية عشر والنصف من بيتها ومن هناك ستتجه القافلة الى المقبرة.
بيان بلدية الطيرة
وكانت بلدية الطيرة قد اصدرت بيانا اعلنت فيه عن يوم حداد رسمي اليوم الثلاثاء، تعبيراً عن تضامنها وتضامن أهل الطيرة مع اسرة شهيدة الطيرة المغفور لها ليان زاهر ناصر التي طالتها يد الإرهاب الداعشي بمدينة اسطنبول التركية، وقد جاء في البيان الآتي "ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى بلدية الطيرة باسم رئيسها المحامي مأمون عبد الحي وجميع موظفيها، ابنة الطيرة البارّة ليان زاهر ناصر التي طالتها يد الأجرام والغدر والإرهاب الداعشي أولى ساعات العام الجديد بمدينة اسطنبول التركية، في مشهد أليم ترك أثره البالغ في نفوس أهلها ومعارفها وكل مواطن بالمدن والقرى العربية، سائلين المولى عزّ وجل أن يُعين ويصبّر والديها وعائلتها على هذا المصاب الجلل الذي أصابنا جميعاً، وأن يشفي ويعيد البسمة للفتيات الأخريات وعوائلهن اللواتي نجين من براثن الإرهاب التكفيري المتطرف والذي لا يمتّ للإسلام والمسلمين بأي صلة".
وتابع البيان:" بلدية الطيرة تقف بحزم ضد كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب الذي يصيب بلادنا والعالم، ومن أي مصدر كان، وتؤكد على نبذه والتبرّؤ منه، وتدعو الجميع للوقوف ضده ومقاومته دون تلكؤ أو تبرير، لأننا اليوم أصبحنا عرضةً أكثر من أي وقتٍ مضى للتأثر والتماهي مع تيارات تكفيرية مشبوهة، هدفها تفتيت البلاد والعباد بفتنةٍ مُمنهجة ومدروسة من قبل تيارات داعشية تشوه اسلامنا الحنيف وتحارب وتُجاهد باسمه قتلاً وتعذيباً وتدميراً غير آبهين لحياة الأبرياء والمستضعفين في الأرض.
في هذا اليوم العصيب ندعو جميع المواطنين في الطيرة بكافة أطيافها الى التكاتف والتعاضد والوقوف إلى جانب عائلة المغفور لها ليان، والدعوة لشهيدة الطيرة بالمغفرة والرحمة ولرفيقاتها بالشفاء العاجل، والدعاء الى الله سبحانه وتعالى بصون وحفظ أبنائنا وبناتنا من هذه الهجمة الهمجية التي انتشرت في جميع انحاء العالم".
كما ذكر البيان:" هذا وقد أعلنت بلدية الطيرة عن يوم حداد اليوم الثلاثاء تعبيراً عن تضامنها وتضامن أهل الطيرة مع ضحايا ومصابي هذا الحدث الجلل، داعيةً جميع المواطنين في المدينة التعبير عن سخطهم وغضبهم ووقوفهم صفاً واحداً ضد هذا الفكر المتطرف".