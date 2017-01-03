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الطيرة: يوم حداد تضامنا مع عائلة ليان ناصر ضحية عملية اسطنبول واستعدادات لاستقبال الجثمان

يترقب سكان الطيرة وضواحيها وصول جثمان الضحية الى بيتها، حيث من المتوقع ان تنطلق مراسيم الجنازة في حوالي الساعة الحادية عشر والنصف من بيتها ومن هناك ستتجه القافلة الى المقبرة

بلدية الطيرة:

بلدية الطيرة تقف بحزم ضد كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب الذي يصيب بلادنا والعالم، ومن أي مصدر كان، وتؤكد على نبذه والتبرّؤ منه، وتدعو الجميع للوقوف ضده ومقاومته دون تلكؤ أو تبرير

في هذا اليوم العصيب ندعو جميع المواطنين في الطيرة بكافة أطيافها الى التكاتف والتعاضد والوقوف إلى جانب عائلة المغفور لها ليان، والدعوة لشهيدة الطيرة بالمغفرة والرحمة ولرفيقاتها بالشفاء العاجل

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من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب

نشر: 2017-01-03 07:28:31 A نشر: 2017-01-03 07:28:31 A