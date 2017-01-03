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رياضة وشباب رياضة محلية اليوم: مكابي اكسال يستضيف اتحاد كفر قرع في لقاء مؤجل

رياضة وشباب

قرى المرج اليوم: مكابي اكسال يستضيف اتحاد كفر قرع
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اليوم: مكابي اكسال يستضيف اتحاد كفر قرع في لقاء مؤجل

يبلي قلب الدفاع المجرب الكناوي عمر أعمر بلاء حسنا مع الفريق الكسلاوي منذ انضمامه اليه قبل شهرين

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من: حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-01-03 07:28:31 A A

يستضيف فريق مكابي اخاء اكسال، عصر اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية والنصف، فريق اتحاد بلدي كفر قرع في لقاء مؤجل ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر في دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب".


الكناوي عمر أعمر

وقد تم تأجيل المباراة قبل أسبوعين، بسبب أحوال الطقس الماطرة والعاصفة التي سادت البلاد، حيث تأثرت الملاعب بشكل سلبي وتم تأجيل العديد من المباريات.
ويبلي قلب الدفاع المجرب الكناوي عمر أعمر بلاء حسنا مع الفريق الكسلاوي منذ انضمامه اليه قبل شهرين.
وعن استعدادات فريقه لهذه المباراة قال عمر أعمر:"يهمنا ابقاء جميع النقاط في البيت، رغم قوة الفريق القرعاوي، حيث نريد مواصلة الفترة الناجحة للتمركز أكثر فأكثر بين فرق القمة".

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