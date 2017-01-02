اصابة اربعة اشخاص احدهم بجراح خطيرة في حادث طرق قرب بيت شان

المصابين من الوسط اليهودي

افاد المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء :" انه وقع مساء الاثنين ، حادث طرق مروع على شارع 90 بالقرب من الحمدية بجانب بيت شان ، وعملت طواقم الاسعاف على تقديم الاسعافات الاولية لاربعة مصابين ، احدهم (60 عاما) وصفت حالته بالخطيرة ".



وجاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:" نحو منتصف الليلة الماضية بالشمال على شارع رقم 90 قرب كيبوتس حمدية، بمنطقة العفولة وقع حادث طرق، تخلله اصطدام وجها بوجه ما بين مركبتين مسفرا عن اصابة شخص (56 عاما) بجراح بالغة وكذلك 3 اخرين (17,18,53) عاما بجراح طفيفة ، تمت احالتهم على اثرها للعلاج بمستشفى هعيمق بالعفولة بينما تواصل الشرطة التحقيق بكافة للتفاصيل والملابسات وكذلك في تنظيم حركة السير والمرور هناك . وتبين ان المصابين من الوسط اليهودي ".