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رياضة وشباب رياضة عالمية مانشستر يونايتد يواصل نتائجه الإيجابية بفوز آخر على وست هام

رياضة وشباب

مانشستر يونايتد يواصل نتائجه الإيجابية بفوز آخر
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مانشستر يونايتد يواصل نتائجه الإيجابية بفوز آخر على وست هام

افتتح مانشستر يونايتد باب التسجيل في الشوط الثاني عن طريق لاعب خط الوسط الإسباني خوان ماتا في الدقيقة الثالثة والستين بعد تمريرة حصل عليها من اللاعب الموهوب ماركوس راشفورد

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-01-03 07:28:31 A A

حقق مانشستر يونايتد فوزًا صعبًا ومستحقًا على وست هام بهدفين مقابل لا شيء في الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز التي جرت مساء الاثنين على استاد لندن الأولمبي.

 

وافتتح مانشستر يونايتد باب التسجيل في الشوط الثاني عن طريق لاعب خط الوسط الإسباني خوان ماتا في الدقيقة الثالثة والستين بعد تمريرة حصل عليها من اللاعب الموهوب ماركوس راشفورد.وسجل الضيوف الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والسبعين من الشوط الثاني عن طريق النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، فيما شهد اللقاء طرد اللاعب سفيان فيجولي في الدقيقة الخامسة عشر. ورفع مانشستر يونايتد رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة التاسعة والثلاثين في المركز السادس في الترتيب العام للدوري الإنجليزي ، في حين تجمد رصيد وست هام عند النقطة الثانية العشرين في المركز الثالث عشر.

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