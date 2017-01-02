شباب التغيير: طالبنا المحكمة بإلزام بلدية الناصرة على كشف الارنونا مع مجمع بيج
قائمة شباب التغيير وحركة شباب ضد الفساد في الناصرة:
تابعنا خلالها بحزم واصرار قضية اتفاقية الأرنونا المبرمة بين بلدية الناصرة والمجمع التجاري بيج فاشن
ثلاثة شهور مرت، حاولنا خلالها مرارًا وتكرارًا التوصل الى تفاهمات مع اصحاب الشأن، دون شوشرات، دون مناكفات، ودون ان نصل الى القضاء، تفاهمات تعيد الحق لأصحابه، وتضع النقاط على الحروف
قررنا يوم أمس 01.01.2017 البدء بمسار قضائي مطالبين المحكمة بالتدخل وإلزام بلدية الناصرة وادارتها العمل بشفافية وتسليمنا مستندات ووثائق حول الاتفاقية
الممطالة والإستهتار انما تكلّفان خزينة البلدية (بلدية كل الناس - ؟!) ملايين الشواقل، من المال العام، المال الذي يجب ان يهدر خدمةً لأهل المدينة
توجهت قائمة شباب التغيير وحركة شباب ضد الفساد في الناصرة إلى القضاء من خلال عضو البلدية المحامي اشرف محروم، مطالبين المحكمة "بالتدخل وإلزام بلدية الناصرة وادارتها العمل بشفافية وتسليم مستندات ووثائق حول اتفاقية الأرنونا المبرمة بين بلدية الناصرة والمجمع التجاري بيج فاشن، بعد توجهات عديدة للبلدية والتي لم تلق تجاوبًا"، كما أفادنا محروم.
عضو البلدية المحامي أشرف محروم
وجاء في بيان صادر عن قائمة شباب التغيير وحركة شباب ضد الفساد، اليوم الاثنين، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، ما يلي:"أهلنا الكرام، ثلاثة شهور مرت، تابعنا خلالها بحزم واصرار قضية اتفاقية الأرنونا المبرمة بين بلدية الناصرة والمجمع التجاري بيج فاشن. هذه الإتفاقية التي تبيّن انها مليئة بالشوائب والتي تخدم المصالح الخاصة الضيقة، وتضرب بعرض الحائط المصلحة العامة، مصلحة بلدية الناصرة ومصلحة المواطن النصراوي دافع الضرائب".
وتابع البيان:"ثلاثة شهور مرت، حاولنا خلالها مرارًا وتكرارًا التوصل الى تفاهمات مع اصحاب الشأن، دون شوشرات، دون مناكفات، ودون ان نصل الى القضاء، تفاهمات تعيد الحق لأصحابه، وتضع النقاط على الحروف. ثلاثة شهور مرت... دون ان يحركوا ساكنًا ! وعليه، ومن منطلق حرصنا على اتمام ما بدأناه، ومن منطلق حرصنا على ان لا تضيع جهودنا وجهود من وقف الى جانبنا ودعمنا وشدّ على ايدينا، الى جانب حرصنا الأهم على حق مدينتنا الناصرة وحقوق اهلها الأعزاء، قررنا يوم أمس 01.01.2017 البدء بمسار قضائي، وتوجهنا الى المحكمة من خلال عضو البلدية المحامي اشرف محروم، مطالبين المحكمة بالتدخل وإلزام بلدية الناصرة وادارتها العمل بشفافية وتسليمنا مستندات ووثائق، تكشف بنود الإتفاقية المذكورة والأوراق المتعلقة بخصم الأرنونا للبيغ فاشن".
واختتم البيان:"الممطالة والإستهتار انما تكلّفان خزينة البلدية (بلدية كل الناس - ؟!) ملايين الشواقل، من المال العام، المال الذي يجب ان يهدر خدمةً لأهل المدينة. من هنا، ومن خلال بياننا هذا ندعو ونطالب اهل الناصرة جميعًا دعم قضيتنا الصادقة والإلتفاف حولنا ودعمنا. لأن الحق يعلو ولا يعلو عليه، مستمرون من اجل ناصرة اجمل ومستقبل افضل"، بحسب البيان.