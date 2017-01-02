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شباب التغيير: طالبنا المحكمة بإلزام بلدية الناصرة على كشف الارنونا مع مجمع بيج

قائمة شباب التغيير وحركة شباب ضد الفساد في الناصرة:

تابعنا خلالها بحزم واصرار قضية اتفاقية الأرنونا المبرمة بين بلدية الناصرة والمجمع التجاري بيج فاشن

ثلاثة شهور مرت، حاولنا خلالها مرارًا وتكرارًا التوصل الى تفاهمات مع اصحاب الشأن، دون شوشرات، دون مناكفات، ودون ان نصل الى القضاء، تفاهمات تعيد الحق لأصحابه، وتضع النقاط على الحروف

قررنا يوم أمس 01.01.2017 البدء بمسار قضائي مطالبين المحكمة بالتدخل وإلزام بلدية الناصرة وادارتها العمل بشفافية وتسليمنا مستندات ووثائق حول الاتفاقية

الممطالة والإستهتار انما تكلّفان خزينة البلدية (بلدية كل الناس - ؟!) ملايين الشواقل، من المال العام، المال الذي يجب ان يهدر خدمةً لأهل المدينة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة

نشر: 2017-01-02 18:58:21 A نشر: 2017-01-02 18:58:21 A