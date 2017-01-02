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مطبخ

ليدي- شرائح السلمون مع صلصة البصل والحبق
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ليدي- جرّبي شرائح السلمون مع صلصة البصل والحبق

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ليدي كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-01-02 18:36:17 A A

المقادير:
4 شرائح سلمون محتفظة بجلدها على وجه واحد
(وزن كل منها 200 غرام)
8 ملاعق من زيت الزيتون لقلي الشرائح
1 كوب من البصل الاخضر المفروم المقلي في 4 ملاعق طعام مع زيت الزيتون
ربع كوب من الحبق الطازج المفروم
ملح وفلفل ابيض
رأسان صغيران من البصل مفرومان ناعما
كوب من مرقة السمك
ربع كوب من عصير العنب الابيض
كوب من الكريما الطازجة


صورة توضيحية 

طريقة التحضير
يرش الملح والفلفل فوق شرائح السلمون، يفتح شقان او ثلاثة شقوق صغيرة في الجلد الموجود على كل شريحة سمك، يسخن زيت الزيتون في مقلاة وتقلى فيه شرائح السلمون على الوجهين حتى يتغير لونها، يجب عدم الافراط في القلي، ترفع شرائح السمك من المقلاة وتترك مغطاة حتى تصبح الصلصة جاهزة، يقلى البصل في زيت الزيتون ويترك جانبا، يسكب كوب من مرقة السمك في قدر ويضاف اليه عصير العنب الابيض والبصل المفروم، يطهى المزيج على النار حتى يتضاءل حجم السائل الى نصف كوب، يضاف الحبق المفروم والكريما الطازجة .
- يتابع الطهو حتى تتكثف الكريما وتصبح بمثابة صلصة قابلة للسكب، يرش الملح حسب الذوق يقدم الطبق مع الصلصة المحضرة والمعكرونة الخضراء او أي نوع من الخضار المسلوقة .

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