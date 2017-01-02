عيشوا أجواء ليلة رأس السنة في نيويورك..صور

احتفل المئات بليلة رأس السنة الجديدة في ساحة تايمز سكوير الشهيرة في مدينة نيويورك - الولايات المتحدة الامريكية، واستقبلوا أول أيام سنة 2017 وسط أجواء ساحرة وعروض مشوقة، علمًا أنّ هذا الحدث أصبح التقليدي السنوي الأشهر المعروف في مدينة نيويورك. وفي هذا العام برزت مشاركة النجمة والمغنية ماري كاري بالاحتفالات.. تابعوا الصور!