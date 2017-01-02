اغلاق
اغلاق
كوكتيل غرائب وطرائف عيشوا أجواء ليلة رأس السنة في نيويورك..صور

كوكتيل

أجواء ليلة رأس السنة في نيويورك
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

عيشوا أجواء ليلة رأس السنة في نيويورك..صور

الآن بوجبات الاولاد ألعاب من مجموعة SING..اضغطوا هنا! الآن بوجبات الاولاد تشيكلة ألعاب مميزة من مجموعة SING..اضغطوا هنا!
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: xinhua)
نشر: 2017-01-03 07:14:42 A A

احتفل المئات بليلة رأس السنة الجديدة في ساحة تايمز سكوير الشهيرة في مدينة نيويورك - الولايات المتحدة الامريكية، واستقبلوا أول أيام سنة 2017 وسط أجواء ساحرة وعروض مشوقة، علمًا أنّ هذا الحدث أصبح التقليدي السنوي الأشهر  المعروف في مدينة نيويورك. وفي هذا العام برزت مشاركة النجمة والمغنية ماري كاري بالاحتفالات.. تابعوا الصور!

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 رواء منصور تتحدث لموقع العرب عن اعتداء اسطنبول | [459 قراءة]
2 الآن ألعاب الاولاد من مجموعة SING | [416 قراءة]
3 ديرحنا: صبة السطح الاخير في مسجد الرحمن | [316 قراءة]
4 الطيرة: وفاة الرضيعة ميلا سائد منصور (4 اشهر) | [313 قراءة]
5 الاسلاميّة: نُدين عملية إسطنبول ومقتل ليان ناصر | [311 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 رجل الجوزاء: يبحث عن شريكة ذكية لكنه يميل للتشرد | [0 مشاركة]
2 أنثى الميزان: مخلصة ورومانسية | [0 مشاركة]
3 اعتقال سائقة تقل أطفال روضة ورخصتها غير سارية | [0 مشاركة]
4 يارا تشعل مسرح سوهو سكوير في شرم الشيخ | [0 مشاركة]
5 بلقيس تزف إلى عريسها السعودي في ليلة أسطورية | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب