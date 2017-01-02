أمراض منتصف العمر.. احذروا منها وتجنبوها بطريقة بسيطة!

هنالك عوامل كثيرة تساهم في ظهور أمراض مزمنة كالسكري وأمراض القلب، منها العمل في المكاتب وتناول الوجبات السريعة وضغوط الحياة اليومية

أكّد أطباء وخبراء بريطانيون، في تقرير صحي نُشر حديثًا، أنّ الاشخاص الذين ينتهجون أنماطا غير صحية بين الأربعين والستين عامًا هم الأكثر تعرضًا لأزمات صحية خطيرة مع تقدم العمر.





صورة توضيحية

واوضح الخبراء أنّ "هنالك عوامل كثيرة تساهم في ظهور أمراض مزمنة كالسكري وأمراض القلب، منها العمل في المكاتب وتناول الوجبات السريعة وضغوط الحياة اليومية".



وقد نصح الخبراء باتخاذ نمط حياة سليم، من خلال تناول وجبات صحية وممارسة الرياضة والابتعاد عن العادات السيئة مثل التدخين والسهر وغيرها. وأشاروا إلى أنّ احصاءً حديثًا أظهر أنّ 8 من كل 10 أشخاص تتراوح أعمارهم بين الأربعين والستين في بريطانيا يعانون من زيادة في الوزن، أو يتناولون الكحول بكميات كبيرة ولا يمارسون الرياضة على نحو كاف.