اغلاق
اغلاق
أخبار عربية وعالمية الاذاعة العبرية:عباس يوافق على لقاء نتنياهو في باريس بعد مؤتمر السلام

أخبار

الاذاعة العبرية:عباس يوافق على لقاء نتنياهو في باريس
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الاذاعة العبرية:عباس يوافق على لقاء نتنياهو في باريس بعد مؤتمر السلام

بدأ الفلسطينيون بتنسيق المواقف مع الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية حيال احتمال نقل السفارة الاميركية إلى القدس

الآن بوجبات الاولاد ألعاب من مجموعة SING..اضغطوا هنا! الآن بوجبات الاولاد تشيكلة ألعاب مميزة من مجموعة SING..اضغطوا هنا!
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-01-03 07:28:31 A A

أفاد مصدر كبير في السلطة الفلسطينية ووفقا لما نقتله الاذاعة العبري إن "الفلسطينيين وافقوا على اقتراح فرنسا حول عقد لقاء بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) في باريس بعد انعقاد المؤتمر الدولي للسلام في العاصمة الفرنسية منتصف هذا الشهر".


نتنياهو وعباس خلال تشييع جثمان بيرس

من جهة أخرى دعا كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الدول المشاركة في المؤتمر الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال المؤتمر حتى اذا لم تتواجد اسرائيل ولم تشارك.

كما وبدأ الفلسطينيون بتنسيق المواقف مع الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية حيال احتمال نقل السفارة الاميركية إلى القدس. وكان الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط قد اجتمع نهاية الاسبوع الماضي مع صائب عريقات وحذر من أن تشكل هذه الخطوة ضربة قاضية لمساعي احلال السلام.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 رواء منصور تتحدث لموقع العرب عن اعتداء اسطنبول | [459 قراءة]
2 الآن ألعاب الاولاد من مجموعة SING | [416 قراءة]
3 ديرحنا: صبة السطح الاخير في مسجد الرحمن | [316 قراءة]
4 الطيرة: وفاة الرضيعة ميلا سائد منصور (4 اشهر) | [313 قراءة]
5 الاسلاميّة: نُدين عملية إسطنبول ومقتل ليان ناصر | [311 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 رجل الجوزاء: يبحث عن شريكة ذكية لكنه يميل للتشرد | [0 مشاركة]
2 أنثى الميزان: مخلصة ورومانسية | [0 مشاركة]
3 اعتقال سائقة تقل أطفال روضة ورخصتها غير سارية | [0 مشاركة]
4 يارا تشعل مسرح سوهو سكوير في شرم الشيخ | [0 مشاركة]
5 بلقيس تزف إلى عريسها السعودي في ليلة أسطورية | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب