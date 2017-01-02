الاذاعة العبرية:عباس يوافق على لقاء نتنياهو في باريس بعد مؤتمر السلام

بدأ الفلسطينيون بتنسيق المواقف مع الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية حيال احتمال نقل السفارة الاميركية إلى القدس

أفاد مصدر كبير في السلطة الفلسطينية ووفقا لما نقتله الاذاعة العبري إن "الفلسطينيين وافقوا على اقتراح فرنسا حول عقد لقاء بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) في باريس بعد انعقاد المؤتمر الدولي للسلام في العاصمة الفرنسية منتصف هذا الشهر".



نتنياهو وعباس خلال تشييع جثمان بيرس

من جهة أخرى دعا كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الدول المشاركة في المؤتمر الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال المؤتمر حتى اذا لم تتواجد اسرائيل ولم تشارك.



كما وبدأ الفلسطينيون بتنسيق المواقف مع الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية حيال احتمال نقل السفارة الاميركية إلى القدس. وكان الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط قد اجتمع نهاية الاسبوع الماضي مع صائب عريقات وحذر من أن تشكل هذه الخطوة ضربة قاضية لمساعي احلال السلام.