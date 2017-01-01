متناس الكرميم يقدّم مسرحيّة زريف لسُكّان نتسيرت عليت والمنطقة

متناس الكرميم في نتسيرت عيليت في بيانه:

عبّر مُدير المتناس، السّيّد رائد رزق عن سعادته بالحُضور الرّائع والفائدة القيّمة من وراء نشاطات ثقافيّة كهذه، موضحاً أنّه ليس من السّهل تحصيل ميزانيّات لهذه الأنشطة

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن متناس الكرميم في نتسيرت عيليت جاء فيه ما يلي: "قدّم متناس الكرميم في نتسيرت عليت يوم الخميس الماضي لأطفال المدينة والمنطقة مسرحيّة "زريف". وهي مسرحية احتفالية تراثية ساخرة، لكن تغرس القيَم في نُفوس أطفالنا، إذ تطرح موضوع سيّئات الطمع وحب المال على حساب الأخلاق".



خلال عرض المسرحية



وأضاف البيان: "قدّمَ المسرحيّة مسرح "السّيرة" المغاري، وهي من تأليف وإخراج الفنّان المُخضرم راضي شحادة. في نهاية المسرحيّة ضيّفَ متناس الكرميم أطفاله بحلوى "الأعياد"، وقام أيضاً بتكريم مُخرج المسرحيّة الفنّان راضي شحادة بدرعٍ قدّمته له بالنيابة سكرتيرة المتناس السّيدة نوال بولس، أم رامي".

واختتم البيان: "هذا، وقد عبّر مُدير المتناس، السّيّد رائد رزق عن سعادته بالحُضور الرّائع والفائدة القيّمة من وراء نشاطات ثقافيّة كهذه، موضحاً أنّه ليس من السّهل تحصيل ميزانيّات لهذه الأنشطة الثّقافيّة، لكنّنا نُحصلها في النّهاية وسنُحصّلها في المُستقبل" إلى هنا نصّ البيان.

