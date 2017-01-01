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تكنولوجيا تطبيقات جديدة تطبيق Odio لإنشاء صور متحركة وإضافة مؤثرات عليها

تكنولوجيا

تطبيق Odio لإنشاء صور متحركة وإضافة مؤثرات
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تطبيق Odio لإنشاء صور متحركة وإضافة مؤثرات عليها

فيما يخص مميزات التطبيق فهو قادر على إنشاء هذا النوع من الصور جنبًا إلى جنب إضافة مؤثرات بصرية وأكثر من رائعة بكل سهولة ويسر

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinkstock)
نشر: 2017-01-01 15:54:35 A A

لعل أكثر ال تطبيقات نوعًا وكمًا من على متاجر أنظمة التشغيل المختلفة هي تطبيقات معالجة الصور والتعديل عليها، أو بشكل عام تطبيقات معالج الوساط المتعددة من صور لفيديو حتى صوت، وفي الآونة الأخيرة كثُر لدى المستخدم تجربة الصور المتحركة المتحركة "GIF" وتحديدًا في مراسلاته بين تطبيقات التواصل والتراسل المختلفة، بالمقابل عدد قليل من التطبيقات التي تعمل على تحرير هذا النوع من الصور، معنا اليوم أحد التطبيقات التي تدعم ذلك وهو تطبيق "Odio" والمتاح فقط على نظام تشغيل "iOS" وبشكل مجاني وكامل.


صورة توضيحية

فيما يخص مميزات التطبيق فهو قادر على إنشاء هذا النوع من الصور جنبًا إلى جنب إضافة مؤثرات بصرية وأكثر من رائعة بكل سهولة ويسر، كما ويدعم التطبيق إمكانية إضافة مقطع صوتي من مكتب الموسيقى لديك، وبذلك يكون التطبيق شامل وواسع عندما يتعلق الأمر بإنشاء وتحرير الصور المتحركة "GIF".

كما ويحمل التطبيق واجهة نظيفة يسهل التعامل معه وتطبيق الأدوات وكل ما يلزمه المستخدم بإنشاء صورة إحترافية، أخيرًا وكما اشرنا لكم مسبقًا التطبيق متاح مجاني وبشكل كامل على متجر ابل ستور، يمكنكم تحميله بالإنتقال إلى صفحته من أسفل.

 

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