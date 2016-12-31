رجل الجوزاء: يبحث عن شريكة ذكية لكنه يميل للتشرد والتسكع

هذا الرجل يحب الحوار الذكي، ويميل للأشخاص أصحاب الشخصيات القوية والهادئة في نفس الوقت

الطريق إلى قلب الرجل مولود برج الجوزاء هي عقله بالتأكيد، ليست عينه ولا معدته! هذا الرجل يحب الحوار الذكي، ويميل للأشخاص أصحاب الشخصيات القوية والهادئة في نفس الوقت، رغم طريقته المتقلبة والقلقة في التواصل الإجتماعي، إلا أنّ صحبة الجوزاء رائعة وفيها الكثير من التشويق والتجدد.



صورة توضيحية

الرجل مولود هذا البرج يبحث عن شريكة تمتلك الكثير من الصفات والميّزات فهو يريدها واضحة، صبورة، مثيرة، ومغامرة، كما أنّ لديه الرغبة المستمرة في مناقشة تفاصيل الحياة معها. ولكن وفي نفس الوقت يميل الرجل الجوزاء للتشرد والتسكع لذلك فمن الصعب على أي أحد أن يتحمل العيش معه وقد يكون مصير العلاقة غالبًا الإنفصال.