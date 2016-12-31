اغلاق
اغلاق
معلومات الابراج أخبار رجل الجوزاء: يبحث عن شريكة ذكية لكنه يميل للتشرد والتسكع

معلومات الابراج

رجل الجوزاء: يبحث عن شريكة ذكية لكنه يميل للتشرد
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

رجل الجوزاء: يبحث عن شريكة ذكية لكنه يميل للتشرد والتسكع

 هذا الرجل يحب الحوار الذكي، ويميل للأشخاص أصحاب الشخصيات القوية والهادئة في نفس الوقت

الآن بوجبات الاولاد ألعاب من مجموعة SING..اضغطوا هنا! الآن بوجبات الاولاد تشيكلة ألعاب مميزة من مجموعة SING..اضغطوا هنا!
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-01-03 07:28:31 A A

الطريق إلى قلب الرجل مولود برج الجوزاء هي عقله بالتأكيد، ليست عينه ولا معدته! هذا الرجل يحب الحوار الذكي، ويميل للأشخاص أصحاب الشخصيات القوية والهادئة في نفس الوقت، رغم طريقته المتقلبة والقلقة في التواصل الإجتماعي، إلا أنّ صحبة الجوزاء رائعة وفيها الكثير من التشويق والتجدد.


صورة توضيحية

الرجل مولود هذا البرج يبحث عن شريكة تمتلك الكثير من الصفات والميّزات فهو يريدها واضحة، صبورة، مثيرة، ومغامرة، كما أنّ لديه الرغبة المستمرة في مناقشة تفاصيل الحياة معها. ولكن وفي نفس الوقت يميل الرجل الجوزاء للتشرد والتسكع لذلك فمن الصعب على أي أحد أن يتحمل العيش معه وقد يكون مصير العلاقة غالبًا الإنفصال.  

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 رواء منصور تتحدث لموقع العرب عن اعتداء اسطنبول | [459 قراءة]
2 الآن ألعاب الاولاد من مجموعة SING | [418 قراءة]
3 ديرحنا: صبة السطح الاخير في مسجد الرحمن | [316 قراءة]
4 الطيرة: وفاة الرضيعة ميلا سائد منصور (4 اشهر) | [313 قراءة]
5 الاسلاميّة: نُدين عملية إسطنبول ومقتل ليان ناصر | [311 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 رجل الجوزاء: يبحث عن شريكة ذكية لكنه يميل للتشرد | [0 مشاركة]
2 أنثى الميزان: مخلصة ورومانسية | [0 مشاركة]
3 اعتقال سائقة تقل أطفال روضة ورخصتها غير سارية | [0 مشاركة]
4 يارا تشعل مسرح سوهو سكوير في شرم الشيخ | [0 مشاركة]
5 بلقيس تزف إلى عريسها السعودي في ليلة أسطورية | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب