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مجتمع قصة من الحياة شاب (26 عامًا): أمي ترفض الفتاة التي أحب ولا تريد أن تأتي لخطبتها

مجتمع

شاب (26 عامًا): أمي ترفض الفتاة التي أحب
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شاب (26 عامًا): أمي ترفض الفتاة التي أحب ولا تريد أن تأتي لخطبتها

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أنا شاب عمري 26 عامًا، أحب فتاة وأريد أن أتقدّم لخطبتها بعد أن توظّفت واشتريت منزلًا، وأصبحت أموري أكثر سهولة، وفاتحت أهلي بالموضوع، أبي رحب بالموضوع كثيرًا ولكنّ أمي رفضت هذا الأمر عندما رأت صورتها لأنّها قالت بأنّ الفتاة ليست جميلة، أنا أحبها وأراها أجمل النساء وهي متعلمة ومؤدبة وبها جميع المواصفات التي تروق لي! وأمي غير مقتنعة ماذا أفعل؟؟


صورة توضيحيّة
 
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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-01-01 20:45:00 A A
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