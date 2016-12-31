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اولاد قصص قصة المزارع الطماع للحلوات والحلوين

اولاد

قصة المزارع الطماع للحلوات والحلوين
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قصة المزارع الطماع للحلوات والحلوين

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-01-02 08:35:23 A A

يحكى أنه كان هناك مزارع طماع، كان لديه مزرعة واسعة من القمح وكان يذهب كل يوم إلى حقلة ليهتم بمحصول القمح، وفى يوم من الأيام أمطرت السماء فدعا المزارع ربه وقال يارب لو طلعت الشمس سأستطيع حينها أن أبذر المزيد من القمح، وبالفعل فى صباح اليوم التالي كانت الشمس مشرقة وساطعه فبذر المزارع القمح وأخذ يردد يا رب لو أمطرت السماء سوف يستفيد قمحي، وفعلاً فى صباح اليوم التالي أمطرت السماء وأخذ القمح ينمو، فقال المزارع الطماع يارب لو أمطرت السماء من جديد فسنيمو قمحي بشكل أفضل وأسرع، وفعلاً أمطرت السماء مرة أخري، وفى نهاية موسم الحصاد أخذ المزارع الطماع يحصد قمحه وجعله فى كومة كبيرة .. أخذ يفكر ويقول يارب لماذا لم ترزقنى بمطر أكثر حتى تكون غلتى أكثر من هذا ؟ حينها أمطرت السماء مطراً غزيراً جرف غلة المزارع الطماع وأتلفها وأصبحت غير صالحة للبيع ولا للشراء .


صورة توضيحيّة

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