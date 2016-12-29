Suzuki Swift 2017 تضع اللمسات الفنيّة الاخيرة
بجانب المحركات الجديدة زودت سوزوكي سويفت الجديدة بأحدث نظم الأمان
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ستأتي نسخة Suzuki Swift 2017 بناقل حركة CVT، بينما النسخة القياسية ستأتي مع ناقل مانيوال من 5 سرعات وستأتي كلتا النسختين بنظام دفع أمامي أو كلي، ولكن النسخ بشاحن توربيني ستأتي فقط مع نظام دفع أمامي وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات. وبجانب المحركات الجديدة، زودت سوزوكي سويفت الجديدة بأحدث نظم الأمان.
كما وتشمل نظم لمنع التصادم لأول مرة تعرض لدي سوزوكي ومساعد الاضاءة العالية ومثبت سرعة متكيف. ومن المقرر بدء بيع السيارة في اليابان في 4 يناير المقبل قبل عرضها لأول مرة عالمياً في معرض جنيف الدولي للسيارات في مارس المقبل.
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