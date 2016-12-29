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سيارات جديد السيارات Suzuki Swift 2017 تضع اللمسات الفنيّة الاخيرة

سيارات

Suzuki Swift 2017 تضع اللمسات الفنيّة
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Suzuki Swift 2017 تضع اللمسات الفنيّة الاخيرة

بجانب المحركات الجديدة زودت سوزوكي سويفت الجديدة بأحدث نظم الأمان

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-30 12:19:51 A A

ستأتي نسخة Suzuki Swift 2017 بناقل حركة CVT، بينما النسخة القياسية ستأتي مع ناقل مانيوال من 5 سرعات وستأتي كلتا النسختين بنظام دفع أمامي أو كلي، ولكن النسخ بشاحن توربيني ستأتي فقط مع نظام دفع أمامي وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات. وبجانب المحركات الجديدة، زودت سوزوكي سويفت الجديدة بأحدث نظم الأمان.



كما وتشمل نظم لمنع التصادم لأول مرة تعرض لدي سوزوكي ومساعد الاضاءة العالية ومثبت سرعة متكيف. ومن المقرر بدء بيع السيارة في اليابان في 4 يناير المقبل قبل عرضها لأول مرة عالمياً في معرض جنيف الدولي للسيارات في مارس المقبل.

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