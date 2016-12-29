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شباب وصبايا العلاقة بالجنس الناعم أبرز 4 عيوب في الرجل لا تقبلها المرأة.. ما هي؟ إكتشفها معنا

شباب وصبايا

أبرز 4 عيوب في الرجل لا تقبلها المرأة
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أبرز 4 عيوب في الرجل لا تقبلها المرأة.. ما هي؟ إكتشفها معنا

عزيزي الشاب.. 

لا تحبّ المرأة الرجل المستهزئ الذي يميل دائماً الى الجو الهزلي لأنه لا يرضي كبريائها

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-01-10 14:18:09 A A

إلك عزيزي الشاب عبر موقع العرب.كوم المقال التالي الذي نكشف لك من خلاله عن أبرز 4 عيوب في الرجل لا تتقبلها المرأة! ما هي ؟؟ تابع معنا لتكتشف...


صورة توضيحية 

الجبانة
 ترفض المرأة فكرة العيش في كنف رجلٍ لا يستطيع حمايتها، على الأقل بالمعنى الرمزي للحماية. ورغم أنها في هذه الحالة تربح زمام السيطرة على المنزل، لكنها في الوقت نفسه تفقد المعنى الأول لمفهوم الزواج الذي هو أن تكون مسؤولة من رجل. وهي في هذه الحالة تتصرّف كأنها امرأة وحيدة مغبونة وتنظر الى زوجها كأنه فرد يشاركها حياتها اليومية لا أكثر.

الاستهزاء
 لا تحبّ المرأة الرجل المستهزئ الذي يميل دائماً الى الجو الهزلي لأنه لا يرضي كبريائها. وهي في هذه الحالة ستتحوّل الى شريكة هزليّة كي تستطيع التواصل معه، ما يشرّع مسألة انتقاد الآخرين. لكنها تشعر بالإحباط الشديد حين تختلي بنفسها.

البخل
 هي أكبر العيوب التي تكرهها الفتيات في الرجال وتأسرها وتجعلها تذوق طعم الجحيم. ان الرجل البخيل لا يمكن ان يتحلى بصفات الشهامة والبطولة والعنفوان، البنود الرئيسية التي تقوم عليها علاقة الثنائي.

التقاعس
 حين لا يستطيع الشاب تحمّل المسؤولية، فهو بالتالي يغلق الباب امام امكانية زواجٍ ناجح. ويترجم الخمول عادةً في كافة نواحي الحياة الاجتماعية والعاطفية والمهنية. أما النتيجة فهي بيتٌ زوجي ركيك البنية.

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