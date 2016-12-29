5 أخطاء يرتكبها الرجل يدمر بها عش الزوجية

دراسة:

هناك الكثير من الرجال يظنون أن التحدث مع الزوجة عن مشاعره هي نوع من الضعف، وهو بالتأكيد ظن خاطئ تماما، فهذا يشعر زوجتك أنك تقلل من شأنها وقيمتها لديك ويقلل من قوة التفاعل والتواصل بينكما



أشارت دراسات الى أنّ هناك من الأخطاء التي يرتكبها الرجال في علاقتهم الزوجية تصيب الزواج إصابة قاتلة، يجب على الأزواج تجنبها، وهي ما سنقدمه لكم من خلال المقال التالي عبر موقع العرب.كوم.. تابعوا..



صورة توضيحية

السيطرة والتحكم

كونك رجلا لا يعني أن تشعر الزوجة دائما أنك المسيطر والمتحكم في كل القرارات والرأي الأول والأخير دائما، بل يجب أن تشعر الزوجة أن الأمر شوري وأن رأيها في بعض الأمور يكون هو الأهم وأنك تدعمها في ذلك وتهتم أن تعرف رأيها في أمور الحياة، دون أن يعني ذلك أنك ضعيف أو تتخلى عن مسؤوليتك كرب للأسرة.

إخفاء المشاعر

هناك الكثير من الرجال يظنون أن التحدث مع الزوجة عن مشاعره هي نوع من الضعف، وهو بالتأكيد ظن خاطئ تماما، فهذا يشعر زوجتك أنك تقلل من شأنها وقيمتها لديك ويقلل من قوة التفاعل والتواصل بينكما.

عدم الإهتمام

كالاستماع إلى الزوجة بطريقة خاطئة، فالاستماع إليها لا يعني أن تظل تومئ برأسك حين تشكو إليك منالأشياء التي تضايقها، بينما أنت تفكر أثناء ذلك في حل المشكلة، فالزوجة تريد قبل ذلك أن تتفاعل معها في المناقشة بإيجابية مع إظهار الاهتمام والعناية قبل أن تحاول تقمص دور البطل المنقذ الذي سيحل أي مشكلة بسهولة.

الأنانية

في غرفة النوم، بعض الرجال ينسون والأسوأ من ذلك أن البعض الآخر يجهل أن الزوجة تحتاج إلى وقت أطول مما يحتاجه هو للوصول إلى المتعة الزوجية، فالمداعبات وإظهار العواطف للزوجة يشعرها بالحب والرغبة فيها.

إظهار التعاطف

إظهار التعاطف مع الطرف الآخر بصدق هو من أهم مقومات العلاقة، فالمرأة إذا قالت لزوجها مثلا بأنها تشعر بالتجاهل أو الإهمال منه مثلا، فإن ما تريده منه وقتها هو أن يشعرها بأنه يفهم ذلك ويقدر هذا الشعور وحزين بمعاناتها وآسف لذلك، بدلا من أن يبدأ في الحديث عن حقائق أنه يحبها وأن مشاغل العمل مثلا هي السبب وأن مشاعرها غير صحيحة