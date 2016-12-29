إليك عزيزي الرجل.. نصائح تساعدك لتفهم زوجتك.. تابعها معنا

النساء لا يرتدين ملابس جميلة فقط لإرضاء الزوج، بل للظهور بمظهر لائق أمام الآخرين أيضاً، لذلك يجب على الزوج أن يوليها الاهتمام الذي تحتاجه، حتى لا تبحث عنه خارج المنزل



نقدم لكم اعزاءنا الأزواج الشابة، عبر موقع العرب.كوم المقال التالي نكشف من خلاله عن بعض النصائح التي تساعد الأزواج على تفهم زوجاتهم، لضمان علاقة زوجية سعيدة .. تابعوا معنا ..



صورة توضيحية

إبتسامة صادقة

لا يحتاج كسب قلب الزوجة في أغلب الأحيان، إلا إلى ابتسامة صادقة نابعة من القلب وعناق دافىء ونظرة رقيقة في عينيها، فالمرأة أقل تعقيداً مما يعتقد الكثير من الرجال.

الصدق والكذب

يمكن للمرأة أن تكذب في بعض الأحيان، إلا أن الرجل الذكي يمكن أن يميز بين الصدق والكذب في حديث زوجته، فنبرة صوت المرأة ونظراتها يمكن أن تكشفها بسهولة.

الأم

معظم النساء لا تحب أن تلعب دور الأم تجاه أزواجهن، لذلك يتوجب على الرجل أن يتحلى بالمسؤولية تجاه زوجته ويؤدي واجباته بالشكل الأمثل، دون أن يتكل على زوجته في كل صغيرة وكبيرة داخل المنزل.

اللوم

لا تلق باللوم في الخلافات المنزلية دوماً على المرأة وسوء حالتها المزاجية، وخاصة خلال فترة الدورة الشهرية، فالرجل يمكن أن يكون على خطأ أيضاً، كما أن النساء بعد منتصف العمر تتوقف لديهن الدورة الشهرية ولن تكون حجة لإلقاء اللوم عليهن.

الإهتمام

النساء لا يرتدين ملابس جميلة فقط لإرضاء الزوج، بل للظهور بمظهر لائق أمام الآخرين أيضاً، لذلك يجب على الزوج أن يوليها الاهتمام الذي تحتاجه، حتى لا تبحث عنه خارج المنزل.

الكسل

النساء أيضاً يمكن أن يشعرن بالكسل وعدم الرغبة بالتنظيف والترتيب في بعض الأحيان، فلا تتوقع من زوجتك بشكل دائم أن تكون حاضرة لتنظف أوساخك وترتب أغراضك.

رحلات نسائية

لا تقتصر الرغبة بالخروج في الرحلات والنزهات مع الأصدقاء على الرجال فقط، فالنساء يرغبن من وقت لآخر برحلات نسائية خاصة لا مكان للرجال فيها.

صفات سيئة

تنجذب بعض النساء إلى رجال يتمتعون بصفات سيئة غير مرغوبة، وهذه طبيعة بشرية لا يمكن تغييرها، لذلك لا تحاول مقارنة نفسك بهؤلاء الرجال عندما تقابل بالصد من قبل النساء.

الوزن

تكره المرأة أن يتم الحكم عليها من خلال وزنها، وترغب أن تتناول الطعام بحرية في وجود الشريك دون أن تتعرض للانتقاد من قبله.