إليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الخميس
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موقع العرب يقدم لكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الخميس الموافق 29.12.2016 والتي تكون على النحو التالي:
الدوري الإيطالي الدرجة B:
21:30 باري ضد سبال
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى:
21:45 أستون فيلا ضد ليدز يونايتد
21:45 روثيرهام يونايتد بيرتن ألبيون
الدوري الإنجليزي الممتاز - جنوب:
20:00 ويموث ضد بايغليسويد تاون
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