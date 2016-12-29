إليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الخميس

موقع العرب يقدم لكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الخميس الموافق 29.12.2016 والتي تكون على النحو التالي:



الدوري الإيطالي الدرجة B:

21:30 باري ضد سبال



الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى:

21:45 أستون فيلا ضد ليدز يونايتد

21:45 روثيرهام يونايتد بيرتن ألبيون



الدوري الإنجليزي الممتاز - جنوب:

20:00 ويموث ضد بايغليسويد تاون