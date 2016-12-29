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رياضة وشباب رياضة عالمية إليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الخميس

رياضة وشباب

إليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الخميس
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إليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الخميس

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2016-12-29 08:01:42 A A

موقع العرب يقدم لكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الخميس الموافق 29.12.2016 والتي تكون على النحو التالي:

الدوري الإيطالي الدرجة B:
21:30 باري ضد سبال

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى:
21:45 أستون فيلا ضد ليدز يونايتد
21:45 روثيرهام يونايتد بيرتن ألبيون

الدوري الإنجليزي الممتاز - جنوب:
20:00 ويموث ضد بايغليسويد تاون

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