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أخبار عربية وعالمية داعش يهدد بتعكير احتفالات رأس السنة: ألعابكم النارية ستبدل بأحزمة ناسفة

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داعش يهدد بتعكير احتفالات رأس السنة
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داعش يهدد بتعكير احتفالات رأس السنة: ألعابكم النارية ستبدل بأحزمة ناسفة

جاء في البيان:

الاحتفالات والتجمعات والأسواق والمسارح ودور السينما والمراكز التجارية وحتى المستشفيات كلها أهداف

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2016-12-29 07:34:57 A A

طالب تنظيم داعش الارهابي المسلمين بالابتعاد عن أماكن احتفالات المسيحيين في أوروبا حيث هدد التنظيم بتنفيذ هجمات ارهابية في أماكن احتفالات المسيحيين في اوروبا، هذا وجاء التهديد في الوقت الذي كثفت فيه السلطات الأوروبية إجراءات الأمن في أعقاب هجوم دهست خلاله شاحنة حشدا في سوق لهدايا عيد الميلاد في برلين مما أسفر عن مقتل 12 شخصا هذا الشهر. 

وفي ذات السياق نشرت "قناة ناشر" الإخبارية التي تدعم داعش الرسالة على الإنترنت مرفقة بصور لمقاتلين يحملون أسلحة وسكاكين وسانتا كلوز والرنة وشجرة عيد الميلاد.

وجاء في الرسالة الموجهة لأنصار التنظيم الإرهابي في أوروبا، "إن الاحتفالات والتجمعات والأسواق والمسارح ودور السينما والمراكز التجارية وحتى المستشفيات كلها أهداف". وقالت إنه ستبدل "ألعابهم" النارية بأحزمة ناسفة ومتفجرات وستحول الغناء والتصفيق إلى بكاء وعويل.

 

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