الاخاء الناصرة في ضيافة هبوعيل بيتح تكفا ضمن الأسبوع 17

مباراة الذهاب بين الطرفين قد آلت الى التعادل بهدف لكل منهما، حيث سجل اللاعب الواعد صفوان الحلو هدف التعادل للاخاء في الدقيقة الخامسة بعد التسعين

يحل فريق مكابي الاخاء الناصرة، عصر يوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة، ضيفا على فريق هبوعيل بيتح تكفا، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في دوري الدرجة الممتازة. ويدخلها الفريق النصراوي متواجدا في المرتبة السادسة برصيد 22 نقطة، اذ يتخلف بخمس نقاط فقط عن المرتبة الثانية. وقد جمع فريق الاخاء 14 نقطة خلال ثماني مباريات خاضها مع المدرب أدهم هادية، حيث فاز ثلاث مرات بينما تعادل في خمس حالات، دون التعرض الى أية خسارة.



يذكر أن مباراة الذهاب بين الطرفين قد آلت الى التعادل بهدف لكل منهما، حيث سجل اللاعب الواعد صفوان الحلو هدف التعادل للاخاء في الدقيقة الخامسة بعد التسعين.