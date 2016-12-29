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رياضة وشباب رياضة محلية تألق مدرسة حسني كاي كراتيه في بطولة اسرائيل

رياضة وشباب

المثلث الجنوبي تألق مدرسة حسني كاي كراتيه في بطولة اسرائيل
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تألق مدرسة حسني كاي كراتيه في بطولة اسرائيل

شارك في التحكيم الحكم المخضرم حسني عرار والحكمة رنين قاسم والحكمة حنين قاسم والحكمة هبة فضيلي من طريقة حسني كاي كراتيه

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-29 00:07:04 A A

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه :" اجريت يوم الثلاثاء الماضي بطولة اسرائيل للكراتيه والتي نظمت على يد اتحاد الكراتيه الاسرائيلي، وقد كانت النتائج مشرفة ومتميزة لطريقة حسني كاي كراتيه وللاعبي المثلث الجنوبي من جلجولية والطيبة والطيرة.


حيث شارك في التحكيم الحكم المخضرم حسني عرار والحكمة رنين قاسم والحكمة حنين قاسم والحكمة هبة فضيلي من طريقة حسني كاي كراتيه.
وقد قاد الفريق لهذا الانجاز المدرب محمد عرار الذي اشرف على تدريب الابطال بشكل مكثف ضمن فريق النخبة فريق قلب الاسد،
وكان حضور متميز للمساعد محمد الطيبي.
وقد شاركت الافرع والاندية التالية من مدرسة حسني كاي كراتيه:
نادي القاعة الرياضية جلجولية بقيادة المدرب محمد عرار
نادي الاشكول بايس الطيرة بقيادة الخبير حسني عرار
نادي القاعة الرياضية الطيبة بقيادة الخبير حسني عرار.

كما كانت النتائج مشرفة حيث حصل كل من:
بيسان خالد عرار من جلجولية مكان اول قتال في مجموعة بنات سن 12 حتى 13 وزن 46.
دعاء محمد ابو كشك من جلجولية مكان ثاني قتال في مجموعة بنات سن 16 حتى 18 وزن 59.
امير ابو راس من الطيبة حصل على المكان الثاني قتال في مجموعة ما تحت 21 عام وزن 84 كيلو.
حيث شارك وتأهل للنهائيات كل من جود فضيلي، غسان مصاروة، محمد فريد خروب، سارة قطناني.

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