الشرطة تعلن عن تغيير في معايير منح تقارير التحذير والانذار بالمخالفات المرورية

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:" كجزء من المواجهة الدائرة والحازمة من قبل الشرطة الإسرائيلية ضد البلطجة والحوادث المرورية على الطرقات، تقرر فرض تشديدات في معايير منح التقارير الانذارية التحذيرية التي تمنح للسائقين الذين يرتكبون مخالفات مرورية وحيث سوف يتم العمل في جملة هذك التغييرات الهامة وتكون فعالة ابتداءا من تاريخ 2017/1/10 وعلى النحو التالي :



1. الخيار والقرار بمنح تقرير انذاري تحذيري يأتي وفقا لتقديرات الشرطي فقط وتمنح لسائق حامل رخصة القيادة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، ولديه 5 سنوات نقية خالية من اي من تقارير ومخالفات حركة السير والمرور وبما يتضمن الادانات والغرامات وكذلك التحذيرات والانذارات .



2. تم نهار الاربعاء القيام في تطويع وملائمة وحتلنة جملة المعايير سالفة الذكر والتي تخص إمكانية منح السائقين تقرير تحذير وانذار وفقا لاجندة إدارة هيئة السير والمرور الشرطية الصادرة.والامكانية والقرار في تقديم تقرير التحذير والانذار للسائق تظل ممنوحة للشرطي دون سواه .



هذا ويشار الى ان المخالفات المرورية التي سيكون من المستحيل إعطاء تقرير التحذير والانذار حولها هي: عبور في شارة الضوء الأحمر، تجاوزات غير قانونية , عدم وضع حزام الأمان، التوقف في مواقف المعاقين ، تحميل شحنات بشكل غير قانوني واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وعدم إعطاء حق عبور المارة على الطريق وفقا للقانون ، وانحراف عن مسلك سير وسفر بلا مبالاة، وعدم التوقف في إشارة التوقف، والقيادة على رصيف الطريق، والسير في منطقة الجزيرة التي بطبيعتها تمنع من حركة السيارات . وللعلم التغيير في سياسة تقديم تقارير التحذير والإنذار، يرجع أساسا الى الضرورة والحاجة لمحاربة حوادث السير الناجمة إلى حد كبير بسبب الجرائم المرورية والمخالفات التي تهدد سلامة الحياة العامة وكذلك جرائم البلطجة والتهور على الطرقات، وحيث تستمر الشرطة الإسرائيلية في مناهضة شتى مظاهرها وصورها وذلك بتصميم وحزم شديدين لا هوادة فيهما ".