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أخبار محاكم وجنائيات المستشار القضائي للحكومة يصادق فتح ملف تحقيق تحت التحذير ضد نتنياهو

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المستشار القضائي للحكومة يصادق على التحقيق مع نتنياهو
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المستشار القضائي للحكومة يصادق فتح ملف تحقيق تحت التحذير ضد نتنياهو

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-28 21:40:03 A A

كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية مساء اليوم ان المستشار القضائي للحكومي افيحاي مندلبليط وافق على طلب الشرطة فتح ملف تحقيق تحت التحذير ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضيتين مختلفتين، دون الإفصاح عن ماهيتهما. وقالت القناة العاشرة ان الحديث لا يدور حول واحدة من القضايا التي سبق وان نشر انه يتم فحصها من قبل الشرطة.

 

هذا وفي اعقاب النشر أصدرت الشرطة ووزارة العدل بيانًا على وسائل الإعلام، وعممته لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة اذ جاء فيه:" على خلفية ما تم بثه مساء اليوم الاربعاء من تقارير اعلامية مختلفة فيما يتعلق بمراجعة وفحص يجري بخصوص رئيس الحكومة اوضح على انه لا يمكننا صحيح لهذه المرحلة الخوض والتطرق الى اي مما تم نشره وذلك نظرا الى منطلقات عامة واضحة فيما يتعلق بفحوصات ومراجعات هي ما زالت عالقة وبهذا لا ننفي نحن ولا نؤكد اي فحوى مما تمت روايته من خلال التقارير التي تم بثها".
وتابعت:"هذا ونؤكد على ان الشرطة الاسرائيلية تعمل بتشابك اذرع وثيق مع المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة وفي الاوان المناسب سوف نقوم باطلاع عموم الجمهور حول المستجدات وذلك من خلال بيان رسمي يتضمن مجريات هذه المراجعات والفحص وحتى انذاك فان اي فحوى يتم نشرها تقع مسؤوليتها على عاتق ناشرها فحسب".

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