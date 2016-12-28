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السلطات المحلية اخبار المجالس مجلس طرعان يصادق على ميزانية 2017 بـ65 مليون شيكل

السلطات المحلية

الناصرة والقضاء مجلس طرعان يصادق على ميزانية 2017
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مجلس طرعان يصادق على ميزانية 2017 بـ65 مليون شيكل

امتنع عن التصويت كل من الأعضاء عاطف عدوي ، اياد نصار ، محمد نصار

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-28 22:56:22 A A

 تم مساء الاربعاء عقد جلسة غير عادية في المجلس المحلي بحضور رئيس واعضاء المجلس المحلي وبعض الموظفين المختصين ولفيف من اهالي البلدة لإقرار ميزانية المجلس للعام 2017 والتي بلغت 64.538 مليون شاقل .


وشرح رئيس المجلس المحلي عماد الأمين دحلة شرحاً وافياً لبنود الميزانية واجريت مناقشة مفصلة باشتراك الأعضاء ، ويجدر بالذكر ان ميزانية العام 2017 تحوي العديد من تقديم وتطوير المشاريع الحيوية والعمرانية للبلدة وتخصيص ميزانيات اضافية لدعم التربية والتعليم وقسم الرفاه الاجتماعي.وتم اقرار الميزانية بتصويت ودعم كل من رئيس المجلس المحلي واعضاء المجلس : سليمان غبن ، نظمي نصار، زياد سمعان ، هاني عبيد ، علي ابو جبل ، زاهي غبن ، عبد الحميد خير الله ، وسيم سلامة.وامتنع عن التصويت كل من الأعضاء عاطف عدوي ، اياد نصار ، محمد نصار.

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