الشرطة تحذر من مخدر الاغتصاب عشية احتفالات العام الجديد

من المقرر ان تقوم الشرطة ليلة راس السنة الميلادية " السلفستلر " وفي سابقة فريدة من نوعها ونوعيتها بتوزيع نحو 20 الف جهاز كشف لمخدر الاغتصاب وكذلك مطويات ارشادات وتوصيات لعموم افراد جمهور ورواد اماكن التسلية

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري :" تزامنا مع حلول موعد احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة الموافق ما بين ليل السبت والاحد المقبلين وادراكا من الشرطة الاسرائيلية في ان ثمة ظاهرة خطيرة تهدّد وبالذات المرأة ، واسمها مخدّر الاغتصاب. وهي سلسلة من المخدرات الشفافة وعديمة الرائحة والتي لا تترك أثرًا كيميائيًّا في الجسم، وتؤدي عند ضحية الاعتداء إلى تشويش إحساس وحالة كلّ من يتناولها وفقدانه على السيطرة وانخفاض قدرتة على المقاومة الجنسي، والهذيان والخمول، وعدم القدرة على تذكّر التفاصيل. وغالبا ما يستخدم هذا المخدّر لإيذاء النساء والفتيات والقضاء على مقاومتهنّ لإقامة علاقات جنسيّة ، من المقرر ان تقوم الشرطة ليلة راس السنة الميلادية " السلفستلر " وفي سابقة فريدة من نوعها ونوعيتها بتوزيع نحو 20 الف جهاز كشف لمخدر الاغتصاب وكذلك مطويات ارشادات وتوصيات لعموم افراد جمهور ورواد اماكن التسلية والاحتفالات والنوادي والحانات والمقاهي المختلفة وعلى طول خط البلاد جنبا الى انتشار قوات الشرطة المعززة ونشاطات انفاذ القانون العامة حرصا ووقاية منها وحفاظا على السلامة العامة ".