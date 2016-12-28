الشرطة تعلن إنتهاء استعداداتها لاحتفالات ليلة رأس السنة الميلادية

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

قوات الشرطة المعززة برعاية مفوض الشرطة العام اللفريق الركن روني الشيخ استعدت وتجهزت بالصورة المثلى من أجل معالجة أي سيناريو طارىء كان، ولضمان قضاء فترة الاعياد دون تسجيل اي احداث استثنائية

قالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب إنّه:"عشية حلول موعد احتفالات عيد رأس السنة الميلادية المصادف ليلة ما بين يوم السبت والاحد المقبلين والموافق 31.12 الجاري، وشتى اعرافها وتقاليدها التقليدية الحاشدة المختلفة التي تتضمنها، تجهزت الشرطة على كافة وحداتها مع قوات من حرس الحدود والسير والمرور والالاف من المتطوعون وغيرهم لمضاعفة إنفاذ القانون بصورة لا هوادة فيها وبالذات في ليلة رأس السنة الميلادية "السلڤستر" نفسها وبحيث انتهت الشرطه من وضع كافة التدابير الامنية الضرورية وبما يشمل الإدارية تشديدا على قاعات الاحتفالات المكتظه ، النوادي وأماكن الترفيه وذلك ضمانا للسلامة الشخصية والعامه خلال احتفالات السنة الميلاديه الجديدة وكذلك قرب جمهور السائقين ومستخدمي الطرقات وحفاظا على الامن والامان والنظام العام ومن خلال تنظيم حركة السير والمرور وبالذات قرب الاماكن المركزية والمكتظة ومحاور الطرقات الرئيسية ما بين البلدات والمدن المركزية جنبا الى جنب عملها على عدم المس بمجريات الحياه العامه الاعتياديه قدر المستطاع"، بحسب البيان.



لقاءات شرطية في قيادة الشرطة- تصوير الشرطة



وأضاف البيان:"هذا وستقوم الشرطة، كل لواء على حده وكل معا , على مضاعفة انفاذ وتطبيق العقوبات ضد شتى ظواهر العنف وعلى كافة صورها وكذلك على مسألة القيادة تحت تأثير الثمالة والسكر وايضا ضد المتواجدين في البلاد بصوره غير قانونيه وكافة نواحي المسائل التي قد تشكل خطرا على سلامة اي من افراد الجمهور. كما ويشار الى ان الشرطة اجرت مسبقا فحوصات ومراجعات لتراخيص قاعات الاحتفالات مع قيامها في معاينات لأماكن الترفيه وذلك لضمان امتثالها لتعليمات وشروط السلامة الضرورية".



وتابع البيان:"وكذلك، من المقرر تعزيز بدالات الشرطة المركزية خدمة الطوارىء رقم 100 وخدمة المعلومات رقم 110 من من أجل توفير رد واستجابة سريعة لعموم افراد الجمهور قاصدي الاستفسارات وغيرها ومع مواصلة حثنا عموم افراد الجمهور بتوخي اليقظه والمسؤولية وباخطار الشرطة حول اي سيناريو طارىء او شخص او غرض مشبوه ما

اضف لذلك، سيتم وضع حواجز متنقله ً طياره ً واجراء اختبارات للسائقين لنفي حالة الثمالة والسكر وسيتم القبض على السائق فيما اذا واعتقاله، بالإضافة إلى اجراء اختبارات الثماله عند المسافرين الركاب الآخرين أيضا معه لمنع حلولهم محل السائق فيما اذا ألقي القبض عليه وهو بحالة سكر وثماله أثناء قيادته. اضف لذلك سيتم نشر قوات خاصة وافراد من شرطة حرس الحدود على مقربة من قاعات الاحتفالات والترفيه كقوات حرص ووقايه ورد فعل مهني ميداني عملي سريع فيما اذا وفي أي حالة عنف ما محتملة قد تتوسع".



واختتم البيان:"وللتلخيص، قوات الشرطة المعززة برعاية مفوض الشرطة العام اللفريق الركن روني الشيخ استعدت وتجهزت بالصورة المثلى من أجل معالجة أي سيناريو طارىء كان، ولضمان قضاء فترة الاعياد دون تسجيل اي احداث استثنائية ودون اي مس او تعدي على اي من معالم واركان الامن والامان والنظام وكذلك السلامة العامة"، إلى هنا بيان الشرطة.