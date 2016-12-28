ديانا حداد بإطلالة أنثوية جديدة وتؤكد: اعتدت الحياة بلا رجل

أكدت برنسيسة الغناء العربي أنها اعتادت الحياة بلا رجل

زيّنت النجمة اللبنانية الجميلة ديانا حداد غلاف مجلة "لها"، في أحدث أعدادها، حيث اطلت على جمهورها بإطلالة أنثوية أنيقة ومميزة باللون الأحمر، وخصّت المجلة بجلسة التصوير هذه مع مقابلة شيّقة تحدثت فيها عن أعمالها الفنية، وعن نقطة ضعفها وأكبر غلطة اقترفَتها، كما كشفت أسرارها الحياتية والجمالية.

هذا، وأكدت برنسيسة الغناء العربي أنها اعتادت الحياة بلا رجل، بع طلاقها من المخرج الاماراتي ووالد ابنتيها، سهيل العبدول. وأوضحت أنها ناشطة جداً "أونلاين"، تنقل تحرّكاتها أولاً بأول إرضاءً لفضول الجمهور وتعترف بأنها مهووسة أرقام، كما تؤكّد أنها لا تشتري المتابعين، وتعبّر عن رأيها بأغنياء السوشال ميديا.