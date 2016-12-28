بالفيديو: ما هو سر غياب هيفاء وهبي عن حفلات رأس السنة؟

هيفاء أكدت أنها تريد أن تكون مع عائلتها في هذا الوقت وتقبل والدتها، بعد أن أمضت 12 عاماً بعيدة عن تلك الأجواء بسبب انشغالها بالحفلات

أطلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في حلقة خاصة من برنامج "منا وجر" عبر شاشة MTV اللبنانية بمناسبة الأعياد المجيدة، حيث كشفت من خلالها عن سر غيابها عن حفلات رأس السنة هذا العام، حيث أكدت أنها تريد أن تكون مع عائلتها في هذا الوقت وتقبل والدتها، بعد أن أمضت 12 عاماً بعيدة عن تلك الأجواء بسبب انشغالها بالحفلات.

وقالت الديفا اللبنانية:"كنت لا أتمكن من الاتصال بوالدتي لمعايدتها بالسنة الجديدة، حيث أكون دائماً في حالة من الـ "stress" لأتأكد بأن فستاني ومكياجي في أفضل حال، وأن الفرقة مستعدة والصوت جيد، وأعتقد أن جمهوري سيكون سعيداً أني أقضي العيد مثلهم البس جينز واخرج مع أصحابي وأعايد أمي وجها لوجه وليس على التليفون"، كما صرحت هيفاء.