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رياضة وشباب رياضة محلية ادارة هبوعيل دالية الكرمل تعلن عن نيتها وقف نشاط الفريق في الدرجة الثانية

رياضة وشباب

حيفا والمنطقة ادارة هـ. دالية الكرمل: وقف نشاط الفريق في الثانية
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ادارة هبوعيل دالية الكرمل تعلن عن نيتها وقف نشاط الفريق في الدرجة الثانية

 ادارة فريق هبوعيل دالية الكرمل:

الفريق لن يخوض مباراته القادمة أمام مكابي اكسال وذلك على ضوء الازمة الاقتصادية الخانقة 

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من: سليمان حلبي- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2016-12-28 18:19:40 A A

أعلنت ادارة فريق هبوعيل دالية الكرمل أنّ "الفريق لن يخوض مباراته القادمة أمام مكابي اكسال وذلك على ضوء الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالفريق".


رضوان ناطور رئيس إدارة هبوعيل دالية الكرمل

هذا، وعلم مراسلنا أنّ إدارة الفريق قد أوعزت للمدرب واللاعبين بعدم اجراء التمرين على ارض الملعب، واوضحت لهم أنّ "الفريق لا يستطيع الاستمرارعلى ضوء عدم تلقي المبالغ المطلوبة لاستمرار عمله ونشاطه وعليه فإنّ الغموض يسود مستقبل استمرار وجوده أو حله بتاتا".

وكان المجلس المحلي في دالية الكرمل قد وعد الفريق بدعمه بمبلغ مئة الف شيكل لكن ولأسباب تقنية لم تستطع ادارة المجلس نقل المبلغ المطلوب لإدارة الفريق والتي تتحمل العبء منذ بداية الموسم، بحسب ما علم مراسل العرب.كوم. 

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