سلّام يرد على انتقادات جبهة الناصرة

أصدرت بلدية الناصرة ، عصر اليوم الأربعاء، بيانًا ردّت من خلاله على انتقادات الجبهة اما أسمته بـ"الغزل المتبادل، وزيارات وزراء وقادة أحزاب صهيونية ليس لهم صلة بالعمل البلدي وما يخص المدينة، وقيام رئيس البلدية باستضافتهم في بيته"، بحسب الجبهة. وجاء في بيان البلدية:"لم يعد هناك من شيء يحتج عليه ما تبقى من جبهة الناصرة على إنجازات علي سلام وإدارته في بلدية الناصرة ومشاريعه التي تصب في مصلحة المدينة وأهلها حاضرها ومستقبلها، اهتمامه وسهره ومتابعته لكافة الأحداث فيها إلا زعمهم أنهُ يستقبل وزراء الحكومة الذين يزورون المدينة بين الحين والآخر".