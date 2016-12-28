سلّام لجبهة الناصرة: جرايسي استقبل الشاباك سرًا وعلنًا ولستم المخولين لإصدار شهادات وطنية
بلدية الناصرة ردًا على الجبهة:
نحن لا نجمل سياسة أحد، رئيس البلدية يلتقي الوزراء لأن هذا من صميم عمله وهذا أمر ونهج جميع رؤساء السلطات المحلية
القوانين العنصرية التي تتحدثون عنها، علي سلام وادارته كانوا السباقين في التظاهر ضدها
كيف تفسرون زيارة شارون للناصرة واستقبال رامز جرايسي له في القرية التعليمية على اسم المرحوم توفيق زياد؟ وكيف تفسرون الزيارات السرية والعلنية للشاباك لمكتب رئيس البلدية طوال فترة رئاسته للبلدية؟
تحقيقنا للمشاريع التطويرية الواحد تلو الآخر يقلقكم ويوتركم وبدء البناء في دار البلدية كابوس يقض مضاجعكم. نحن نحقق حلم الأهل وأنتم تعتمدون الكوابيس وتريدونها مدينة أشباح
أصدرت بلدية الناصرة ، عصر اليوم الأربعاء، بيانًا ردّت من خلاله على انتقادات الجبهة اما أسمته بـ"الغزل المتبادل، وزيارات وزراء وقادة أحزاب صهيونية ليس لهم صلة بالعمل البلدي وما يخص المدينة، وقيام رئيس البلدية باستضافتهم في بيته"، بحسب الجبهة. وجاء في بيان البلدية:"لم يعد هناك من شيء يحتج عليه ما تبقى من جبهة الناصرة على إنجازات علي سلام وإدارته في بلدية الناصرة ومشاريعه التي تصب في مصلحة المدينة وأهلها حاضرها ومستقبلها، اهتمامه وسهره ومتابعته لكافة الأحداث فيها إلا زعمهم أنهُ يستقبل وزراء الحكومة الذين يزورون المدينة بين الحين والآخر".
رئيس بلدية الناصرة علي سلّام
وأوضحت بلدية الناصرة:"إنّ زيارة الوزراء إلى مدينة بحجم الناصرة ومكانتها، أمر طبيعي ويأتي في سياق زياراتهم لكافة السلطات المحلية العربية واليهودية وهذا أمر متعارف عليه ونهج انتهجته كافة السلطات المحلية في موضوع استقبالها للوزراء، بغض النظر من أي حزب أو أي حكومة. إذ كيف يمكن لبلدية ما أن تقوم ببناء ثلاثة لآلاف وحدة سكن في ضواحيها إذا لم يلتقي رئيس البلدية مثلاً مع وزير الأسكان؟ وهذا ما حدث فعلاً قبل أيام".
وتابع بيان بلدية الناصرة:"هل تطوير المدينة من خلال المكاتب الحكومية أصبح عارًا وتهمة؟ وهل زيارة وزير لبيت رئيس بلدية معايداً يعتبر خروجاً على الشرعية؟. وإلا كيف تفسرون زيارة شارون للناصرة واستقبال رامز جرايسي له في القرية التعليمية على اسم المرحوم توفيق زياد؟ وكيف تفسرون الزيارات السرية والعلنية للشاباك لمكتب رئيس البلدية طوال فترة رئاسته للبلدية؟"، كما ورد من البلدية.
وأضافت بلدية الناصرة في ردّها:"إن القوانين العنصرية التي تحاول الحكومة اقرارها ضد الجماهير العربية موقفنا منها واضح ومعلن صراحة، وكنا أول من أبرق لرئيس الحكومة بما يتعلق بقرار منع الآذان وأول من تظاهر في الناصرة ضد القانون، ونحن لا نخرج عن أجماع شعبنا ولستم المخولين لإصدار شهادات الوطنية". وتابع البيان:"الناصرة مدينة نصونها بعيوننا وهيبتها تزداد وهجًا ورسوخًا. هيبة المدينة تكمن في تطورها اقتصاديا وسياحياً وعمرانياً ونحن نعمل من أجل ذلك ما شهدته المدينة في الأيام الأخيرة من انتعاش اقتصادي هو دليل على قدرتنا بأن نسوّق المدينة كما يجب، وتوافد عشرات الآلاف خلال كانون الأول كان مؤشراً واضحاً أن هناك من يتابع ويعمل ويجتهد لأجل مدينته".
واختتمت البلدية بيانها:"إنّ تحقيقنا للمشاريع التطويرية الواحد تلو الآخر يقلقكم ويوتركم وبدء البناء في دار البلدية كابوس يقض مضاجعكم. نحن نحقق حلم الأهل وأنتم تعتمدون الكوابيس وتريدونها مدينة أشباح، نحن نسعى للبناء والتعمير، فقصر للثقافة وثانوية جديدة وبيت للمسن وبناية للعائلة والطفل ومشاريع أخرى عديدة. وسنبقى نستقبل كل من يتجاوب معنا لمصلحة الناصرة، لقد انتخبنا لنسير بالمدينة إلى الأفضل وذلك لا يتم عادة إلا من خلال المكاتب الحكومية ونحن نتعامل معها ورأسنا مرفوع ويدنا نظيفة لا نطأطأ الهامة ولا نبيع مواقف. نمضي لخدمة المدينة ونحن نعلم جيداً من نحن لنا ماضٍ وحاضر ومستقبل ولنا هوية ثابتة وفي نفس الوقت لنا حقوق نطالب بها بجرأة وشجاعة. نحمي المدينة ونصونها وأما العملاء فأنتم أدرى من يكونون والأناء بما فيه ينضح"، بحسب البيان.