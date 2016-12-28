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سلّام لجبهة الناصرة: جرايسي استقبل الشاباك سرًا وعلنًا ولستم المخولين لإصدار شهادات وطنية

بلدية الناصرة ردًا على الجبهة:





نحن لا نجمل سياسة أحد، رئيس البلدية يلتقي الوزراء لأن هذا من صميم عمله وهذا أمر ونهج جميع رؤساء السلطات المحلية

القوانين العنصرية التي تتحدثون عنها، علي سلام وادارته كانوا السباقين في التظاهر ضدها

كيف تفسرون زيارة شارون للناصرة واستقبال رامز جرايسي له في القرية التعليمية على اسم المرحوم توفيق زياد؟ وكيف تفسرون الزيارات السرية والعلنية للشاباك لمكتب رئيس البلدية طوال فترة رئاسته للبلدية؟

تحقيقنا للمشاريع التطويرية الواحد تلو الآخر يقلقكم ويوتركم وبدء البناء في دار البلدية كابوس يقض مضاجعكم. نحن نحقق حلم الأهل وأنتم تعتمدون الكوابيس وتريدونها مدينة أشباح

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة

نشر: 2016-12-28 15:27:16 A نشر: 2016-12-28 15:27:16 A