مستحضرات تجميل PUPA تُطلق مجموعة جديدة من منتجاتها

الماكياج مستوحى من العالم الرومانسي الأنثوي، ويشمل ألوانا بتدريجات مختلفة

بمناسبة أعياد رأس السنة 2016 .. طرحت شركة الماكياج الإيطالية بوبا PUPA ، ماكياج " velvet garden " بإصدار محدود. الماكياج مستوحى من العالم الرومانسي الأنثوي، ويشمل ألوانا بتدريجات مختلفة.







وما يُميّز هذه المجموعة هو الـEye Shadow اللماع الذي يضفي على إطلالتك المزيد من التألق خلال ليالي الأعياد. ويحتوي ظلال الجفون من "PUPA" على معظم الألوان التي تناسب البشرة سواء الفاتحة أو الحنطية أو السمراء ، كما تقدم لك ماركة "PUPA" ماسكارا التي تجعل رموشك طويلة وكثيفة ليكتمل بها مكياجك.

وربما أجمل ما يميّز هذه الماركة أنها تتماشى باستمرار مع الموضة السائدة المستوحاة ألوانها من الألوان المخملية الراقية كالأحمر الغامق , الليلكي , والبوردو .

المستحضرات الجديدة متوفرة بشبكات " سوبر-فارم" المختلفة .



ع.ع.