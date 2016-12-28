مشاكل جديدة في هواتف جوجل الجديد تتعلق بتجمد الجهاز

هذا الأمر على جهود الشركة الرامية إلى تسويق هواتفها الجديدة على أنها هواتف من الفئة الرائدة في السوق

أكدت العديد من التقارير التي إنتشرت تفيد بتعرّض عدد متزايد من مستخدمي هواتف "بيكسل" و"بيكسل إكس إل"، لمشاكل تتعلق بتجمد الجهاز وعدم استجابته دون أي سبب واضح لهذا الأمر، وأن هذا الجمود يتكرر لفترات زمنية تصل إلى دقيقة كاملة أحيانًا.



صورة توضيحية



علمًا أن هذا الأمر على جهود الشركة الرامية إلى تسويق هواتفها الجديدة على أنها هواتف من الفئة الرائدة في السوق، إلا أن المشاكل البرمجية التي تظهر قد تخوف المستخدمين من فكرة الحصول على الهاتف.

وحسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، ظهرت على منتديات غوغل مناقشات مطولة بين المستخدمين توثق سلسلة من حالات تجمد برمجيات الجهاز وعدم الاستجابة بصورة غير مبررة ومبهمة، حيث أن تجمد واجهة المستخدم بشكل كام يعتبر القاسم المشترك بين المستخدمين.