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تكنولوجيا فيسبوك وتويتر إدارة الفيسبوك: نعرف عن المستخدمين الكثير من المعلومات!

تكنولوجيا

فيسبوك يعرف عنك أكثر مما تتخيل..تابع!
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إدارة الفيسبوك: نعرف عن المستخدمين الكثير من المعلومات!

جيفريي شيستر المدير التنفيذي لمركز الديمقراطية الرقمية:

فيسبوك ليس صادقا إنه يجمع العشرات بل الآلاف من المعلومات عن مستخدميه من عدد من المصادر المختلفة ولكنه يحتفظ بها لنفسه لاستغلالها في الإعلانات

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinkstock)
نشر: 2016-12-28 15:27:10 A A

في تصريحات جديدة وخطيرة بعض الشيء، أكد موقع التواصل الاجتماعي ال فيسبوك ، أنه يخفي الكثير من المعلومات عن مستخدميه، خاصة المعطيات الأكثر حساسية التي يتم جمعها من البيانات التجارية.


صورة توضيحية

هذه الحقيقة أكدها موقع "بيزنيس إنسايدر" الذي قال إن "فيسبوك يظهر معلومات مستخدميه غير المهمة على شاكلة هواياتهم، والأندية التي يشجعونها، والكتب التي يفضلونها، بينما لا يكشف "المعلومات الحساسة" مثل الدخل، وأنواع المطاعم التي يقصدونها، وعدد بطاقات الائتمان الموجودة لديهم.

ورغم امتلاك هذه المنصة الاجتماعية لكل تلك المعلومات المهمة الخاصة بمستخدميه، والتي يتم جمعها من خلال بياناتهم التجارية في حياتهم العامة، بيد أن "فيسبوك" يحتفظ بها، ولا يكشفها لعامة الناس. وقال جيفريي شيستر، المدير التنفيذي لمركز الديمقراطية الرقمية: "فيسبوك ليس صادقا، إنه يجمع العشرات بل الآلاف من المعلومات عن مستخدميه من عدد من المصادر المختلفة ولكنه يحتفظ بها لنفسه لاستغلالها في الإعلانات".

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