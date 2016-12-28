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تركيا على فوهة بركان؟/ بقلم: ثائر أبو راس

ثائر أبو راس في مقاله:

شهدت تركيا عشرات العمليات الارهابية بالاضافة لمحاولة انقلابية فاشلة غيرت مجرى الامور كليا في ذلك البلد

فقد الاقتصاد التركي اكثر من 40% من الاستثمارات الخارجية في الاسابيع الاولى للمحاولة الانقلابية الفاشلة

اما على المستوى العسكري فقد عاد الجيش السوري وحلفائة الى مدينة حلب، تلك المدينة التي لعبت المخابرات التركية دورا جوهريا بالسيطرة عليها في العام 2012

يضاف الى الانتكاسات الاقتصادية والعسكرية، الانتكاسات التركية الاستراتيجية وعلى رأسها العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة من طرف وروسيا من طرف اخر



السبب الرئيسي لفشل تركيا هو خطأ التقدير والايمان المفرط بقدرات تركيا

بالرغم من النمو الاقتصادي التركي في اخر 15 سنة، تواجه تركيا العديد من المشاكل الانمائية التي تؤثر سلبا على قدراتها الاستراتيجية في الاقليم والعالم

المشاكل الداخلية التي فضل النظام التركي تجاهلها لصالح استثماراته الاقليمية هي السبب الاساسي للتراجع التركي

مهما كان رأيي الشخصي في حزب العدالة والتنمية، الا انه لا يمكن نكران الدور المحوري الذي لعبه الحزب بنمو تركيا اقتصاديا وحتى تقوية دعائم الديمقراطية في السنوات الاولى لحكمهم

الا أنّ سوء التقدير الاستراتيجي بالاضافة للاخطاء التكتيكية و ربما انتهاج نهج استعماري تجاه المنطقة اعاد عقارب تركيا الى الوراء

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة

نشر: 2016-12-28 14:55:26 A نشر: 2016-12-28 14:55:26 A