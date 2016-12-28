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أخبار عربية وعالمية بالفيديو.. مفتي مصر السابق علي جمعة يحرّم الشراء ببطاقات الاعتماد

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علي جمعة يحرّم الشراء ببطاقات الاعتماد
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بالفيديو.. مفتي مصر السابق علي جمعة يحرّم الشراء ببطاقات الاعتماد

مفتي مصر السابق علي جمعة :

البنك يقول لك سدد الـ 10 آلاف جنيه بـ 111 ألف جنيه، فهذا سداد دين بدين لا يجوز ومنهيّ عنه

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-28 16:54:10 A A

حرم مفتي مصر السابق علي جمعة شراء الاحتياجات الشخصية باستخدام بطاقة الاعتماد. وقال خلال لقائه في برنامج "والله أعلم" المذاع على فضائية الـ"سي بي سي": "استخدام الفيزا كارد في شراء الاحتياجات الشخصية وتقسيطه للبنك بفائدة حرام شرعًا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ"، لافتًا إلى أن النهي هنا سببه أن هذه المعاملة تغرق الدولة والمواطنين في الديون.

وأضاف جمعة:"معنى الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين، أي أن البنك يقول لك سدد الـ 10 آلاف جنيه بـ 111 ألف جنيه، فهذا سداد دين بدين لا يجوز ومنهيّ عنه"، كما قال.

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