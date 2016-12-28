Like

جبهة الناصرة تهاجم سلّام: غزلك واستقبالك للوزراء والأحزاب الصهيونية هو تجميل لعنصريتهم

جبهة الناصرة في بيانها:

لسنا ضد لقاءات العمل مع الوزراء لغرض دفع قضايا المدينة

حجيج الوزراء وقادة الأحزاب الصهيونية إلى علي سلّام واستضافتهم في بيته، وخطابات الغزل المتبادل فيه تجميل عنصريتهم

ندعم زيارات واجتماعات العمل، مع الحكومة وممثليها، أما المشهد الحاصل، خاصة في الأشهر الأخيرة، فإنه يضرب بمكانة المدينة وهيبتها

الوزراء الذين "يحبّون" علي سلام، هم أنفسهم الذين يبادرون الى سن أشرس القوانين العنصرية ومنها قانون حظر الأذان القريب، وقانون شرعنة المستوطنات في المناطق المحتلة، والاستيلاء على أملاك المهجرين وغيرها الكثير

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة

نشر: 2016-12-28 13:09:45 A نشر: 2016-12-28 13:09:45 A