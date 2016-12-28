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فنانين فن عربي هل بات الصلح قريبًا بين أحمد عز وزينة؟

فنانين

هل بات الصلح قريبًا بين أحمد عز وزينة؟
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هل بات الصلح قريبًا بين أحمد عز وزينة؟

 

أوضح مقربون من عز أنّ "الأصدقاء أكدوا له أنّ الصلح هو الحل الوحيد لإنهاء هذه القضية التي أثارت الجدل"

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2016-12-28 16:54:09 A A

قالت مصادر مقربة من الممثل والنجم المصري أحمد عز إنّه يفكر جدياً في الاستجابة لنصائح بعض اصدقائه بالتصالح مع الفنانو زينة، والدة طفلية التوأم، وذلك بعد صدور حكم ضده بالحبس ثلاث سنوات في القضية التي رفعتها ضده واتهمت فيها بالسب والقذف والتشهير بها.


زينة وأحمد عز

وأوضح مقربون من عز أنّ "الأصدقاء أكدوا له أنّ الصلح هو الحل الوحيد لإنهاء هذه القضية التي أثارت الجدل"، وصرح أحد أصدقاءه أنّ "عز بدأ يقتنع بالفعل بوجهة نظرهم، خاصةً وأنه يرغب في التفرغ فقط في الفترة القادمة لخطواته الفنية الجديدة ومنها فيلم "الخلية"، الذي بدأ تصويره منذ فترة مع المخرج طارق العريان"، كما قال.

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