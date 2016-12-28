صورة: ملحم زين يرزق بمولوده الثالث حسين!

شارك زين (34 عاماً) جمهوره عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورةً جمعته بطفله الجديد

رزق النجم اللبناني ملحم زين بابنه الثالث من زوجته تماني، وأطلق عليه اسم حسين، علمًا أنّ له طفلان آخران وهما علي وفاطمة. هذا، وشارك زين (34 عاماً) جمهوره عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورةً جمعته بطفله الجديد.

وعلّق ريّس الأغنية اللبنانية على الصورة فكتب:"اللهم اجعله من الصالحين، الحمدلله على هالنعمة...اهلاً وسهلاً حسين...". وكانت شائعات انتشرت قبل موعد ولادة زوجة زين حول تأزّم حالتها الصحية، إلّا أنّه أكّد حينئذ أنّ "صحة زوجته تماني بألف خير، قائلاً: "صحة تماني جيدة وكل ما تمّ تداوله وأُشيع عن وضعها الصحي غير دقيق وهي بألف خير".