احصائيات: اسم محمد الأكثر شيوعًا للمواليد الجدد العرب في البلاد ومريم لدى الاناث

تبين بحسب معطيات مركز الاحصائيات في البلاد أن اسم محمد للأولاد العرب واسم نوعا للبنات اليهوديات هما الأكثر شيوعا في عام 2015، حيث تبين أن اسم محمد كان الاكثر شيوعًا اذا أن لـ2730 ولدا مسلما خلق عام 2015 اطلق عليهم اسم محمد. وبعد اسم محمد اسم يوسف هو الاكثر شيوعًا حيث أطلق على 1880 ولد هذا الاسم. والاسم الثالث الأكثر شيوعًا هو ارئيل.



صورة توضيحية

كما وبحسب احصائيات المركز فان واحدا من بين خمسة اولاد مسلمين اطلق عليه اسم محمد أو احمد (15% و 4.6%)، وبالرغم من أن هذين الاسمين هما الاكثر شيوعًا الا أنه هناك انخفاضا باطلاقهما على المواليد الجدد مع بداية الألفية الثانية.

وبحسب النسبة المئوية فان اسم يوسف يحتل (3.5%)، عمر (31%)، آدم (3%)، جود (2.7%)، عبد (2.6%)، علي (2.3%)، أمير (1.9%)، ابراهيم (1.9%)، محمود (1.8%)، خالد (1.3%). ولدى البنات المسلمات اسم مريم (2.7%)، شام (2.3%)، جنى (2.1%)، لين (2%)، ليان (1.8%)، ألين (1.5%)، سارة (1.4%).