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رياضة وشباب رياضة عالمية ميلان الإيطالي يرصد مبلغ 150 مليون يورو لشراء 4 لاعبين ومن بينهم فابريجاس

رياضة وشباب

150 مليون يورو لميركاتو ميلان لشراء 4 لاعبين
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ميلان الإيطالي يرصد مبلغ 150 مليون يورو لشراء 4 لاعبين ومن بينهم فابريجاس

بحسب صحيفة "كوتيديانو" الإيطالية فإن الصينيين قرروا دفع 150 مليون يورو في الميركاتو الصيفين المقبل

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2016-12-28 15:27:08 A A

في تقرير جديد نشرته صحيفة إيطالية، أعلن عن نية الملاك المستقبليين لنادي إي سي ميلان الإيطالي للتعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد، حيث وضعت الادارة الجديدة مبلغ 150 مليون يورو لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة"، بحسب الصحيفة.


سيسك فابريجاس

وكان مالك نادي ميلان والرئيس الإيطالي السابق سيلفيو بيرلسكوني سيرحل عن ميلان في بداية الشهر الحالي، إلاّ أن صفقة بيع نسبة 99.6. من أسهم النادي للمستثمرين الصينيين – شركة سينو أوروبا – قد تأجلت حتى مارس المقبل بعد دفعها 200 مليون يورو من الصفقة.

وبحسب صحيفة "كوتيديانو" الإيطالية فإن الصينيين قرروا دفع 150 مليون يورو في الميركاتو الصيفين المقبل، حيث تم اقتطاع 100 مليون يورو له، بجانب 50 مليون يورو كانت ستصرف في الميركاتو الشتوي قبل أن يتم تأجيل الصفقة. وسيتم صرف هذا المبلغ لشراء أربعة لاعبين، حيث يركز النادي على لاعب الوسط الإسباني سيسك فابريجاس من تشيلسي الإنجليزي مقابل 40-50 مليون يورو ومنحه راتب سنوي يقدر بـ8 مليون يورو.

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