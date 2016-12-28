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رياضة وشباب رياضة عالمية إيمري: التعامل مع اللاعب يجب أن يكون إنسانيًا أولًا

رياضة وشباب

إيمري: التعامل مع اللاعب يجب أن يكون إنسانيًا
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إيمري: التعامل مع اللاعب يجب أن يكون إنسانيًا أولًا

أوناي إيمري:

اللاعب يُفكر بشكل فردي ولكن المدرب يفكر بشكل جماعي، والمدرب عليه مضاعفة عمله 25 مرة للتعامل مع اللاعبين كلهم"

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2016-12-28 16:54:10 A A

نوّه الإسباني أوناي إيمري ، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه "يجب على المدير الفني مضاعفة عمله 25 مرة، من أجل أن ينجح في قيادة الفريق الذي يدربه".


أوناي إيمري خلال تسليم جائزة جلوب سوكر

وتابع إيمري، في مداخلته في ورشة عمل المدربين، اليوم الأربعاء، خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر دبي الدولي للاحتراف، إنه "عندما يتحول الفرد من مدرب إلى لاعب عليه أن يشعر بالمسؤولية، فاللاعب يُفكر بشكل فردي، لكن المدرب يفكر بشكل جماعي، والمدرب عليه مضاعفة عمله 25 مرة للتعامل مع اللاعبين كلهم".

وشدد على أنه "يجب أن يتم التعامل مع اللاعب على الجانب الإنساني أولاً، قبل التعامل معه كلاعب محترف". وأشار إلى أنه "يجب التمييز بين الحديث الفردي والجماعي، وكذلك يجب معرفة متى نعاقب اللاعب، حتى لا يكون هناك تأثير سلبي، وهذا لن يتحقق إلا بالتعرف على اللاعبين". وعن الاستفادة من التكنولوجيا، قال: "يجب الاستفادة منها في التعرف على حالة اللاعبين، وكذلك تطوير مستوى اللاعب. هناك لاعبون متميزون، يمكن أن نضيف لهم من خلال التكنولوجيا".

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