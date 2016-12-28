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بلدية الناصرة تشيد بموقف والد المرحوم الحسيني

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نشر: 2016-12-28 11:44:42 A A
عمّمت بلدية الناصرة بيانًا، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه:"بلدية الناصرة رئيسًا وإدارة ومجلسًا بلديًا تعبر بهذا البيان عن احترامها الشديد، معتزة بموقف الرجال، ومقدرة بإعجاب المثال الإنساني الحي الذي وقفه الحاج محمود الحسيني في ختمة إبنه المرحوم الدكتور عبد القادر الحسيني، حين أعلن أمام الجميع أنّه متنازل عن دم ابنه لوجه الله تعالى، ودون شروط رغم الحزن والمأساة التي لحقت بالعائلة، وذلك بعد مقتل الأبن وطالب من جميع الأقارب وأفراد العائلة عدم التفكير بالأخذ بالثأر واحتساب المرحوم شهيداً عند الله".
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