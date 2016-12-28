بلدية الناصرة تشيد بموقف والد المرحوم الحسيني: ليكن مثالًا إنسانيًا لنبذ العنف

رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلّام والذي حضر ختمة المرحوم ومعه عدد من أعضاء الإدارة وأعضاء بلدية ثمّن موقف الحاج محمود الحسيني الذي يُعزز نشر قيم العفو والتسامح في البلاد

عمّمت بلدية الناصرة بيانًا، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه:"بلدية الناصرة رئيسًا وإدارة ومجلسًا بلديًا تعبر بهذا البيان عن احترامها الشديد، معتزة بموقف الرجال، ومقدرة بإعجاب المثال الإنساني الحي الذي وقفه الحاج محمود الحسيني في ختمة إبنه المرحوم الدكتور عبد القادر الحسيني، حين أعلن أمام الجميع أنّه متنازل عن دم ابنه لوجه الله تعالى، ودون شروط رغم الحزن والمأساة التي لحقت بالعائلة، وذلك بعد مقتل الأبن وطالب من جميع الأقارب وأفراد العائلة عدم التفكير بالأخذ بالثأر واحتساب المرحوم شهيداً عند الله".



رئيس بلدية الناصرة مع والد المرحوم عبدالقادر حسيني

وأضاف البيان:"رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلّام والذي حضر ختمة المرحوم ومعه عدد من أعضاء الإدارة وأعضاء بلدية ثمّن موقف الحاج محمود الحسيني الذي يُعزز نشر قيم العفو والتسامح في البلاد، ويساعد في تهدئة الأوضاع ويكون بمثابة رسالة إلى المجتمع في التسامح ونبذ العنف ونشر الفضيلة. وشكر بأسم أهل الناصرة جميعاً عائلة الحسيني على موقفها الشجاع الذي يعتبر مفخرة سًتُسجل في تاريخ شعبنا".

واختتم البيان:"بلدية الناصرة إذ تشيد بهذا الموقف المشرف للحاج محمود الحسيني، وتدعو الأهل جميعًا في الناصرة والوسط العربي عامة أن نعمل جميعاً، يداً واحدة لنبذ العنف والنزاع من أي مصدرٍ وأن نتعاون على البر والتقوى وأن نعتبر موقف الحاج الحسيني طريقنا إلى إنهاء الخصومات والنزاعات، وأن نتعلم من هذا المشهد الإنساني ونسعى إلى المسامحة والصلح حتى نغلق باب الخصام والنزاع. نسأل الله أن يكون الفقيد في جنان الخلد مع الأبرار وآخر ضحية في مجتمعنا العربي"، إلى هنا البيان.



المرحوم عبدالقادر الحسيني

